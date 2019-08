Brackwede (WB/mp). Nach einer Bauzeit von acht Monaten hat in Brackwede die 21. Kindertagesstätte der Von-Laer-Stiftung ihren Betrieb aufgenommen. Unter dem Namen Möllernest, weil im Besitz und auf einem Grundstück der Firma Möller Real Estate gelegen, soll die barrierefreie Einrichtung an der Gütersloher Straße 50 künftig 52 Jungen und Mädchen Platz bieten. 42 Kinder sind zum 1. August eingezogen.

Der Neubau der öffentlichen Kindertagesstätte geht zurück auf eine Absprache zwischen den benachbarten Firmen Möller, MM Graphia und Böllhoff: Sie wollen ihren Mitarbeitern künftig nicht nur Arbeits-, sondern bei Bedarf auch Kita-Plätze anbieten können. »Das Thema kam aus unseren Personalabteilungen«, erklärt Denis Rauhut, Geschäftsführer der Möller Real Estate. »Wenn Sie heute Arbeitnehmer aus Nord, Süd, Ost oder West anziehen wollen, kann die Bereitstellung von Kita-Plätzen ein wichtiges Kriterium sein. « Dennoch stünde das Möllernest auch den Kindern anderer interessierter Familien aus dem Umfeld zur Verfügung.

Drei Gruppen

Nachdem im März wie geplant das Richtfest gefeiert wurde, lag auch die Fertigstellung im Zeitplan. Wer das doppelstöckig auf 600 Quadratmetern gebaute Haus einmal in Augenschein nehmen möchte, soll dazu am Donnerstag, 10. Oktober, bei der Einweihung beziehungsweise einem Tag der offenen Tür Gelegenheit bekommen. »Mit Rücksicht auf unsere Kinder, die alle noch in der Eingewöhnungsphase sind, machen wir das erst so spät«, betont Leiterin Sabine Winkelbeiner. Zur Betreuung der Jungen und Mädchen hat sie ein Team aus zehn Mitarbeitern unter sich.

Die Kindertagesstätte ist für zwei Gruppen von unter Dreijährigen sowie für eine Gruppe von über Dreijährigen konzipiert. Die jüngeren Kinder nutzen Gruppen- und Nebenraum, Schlaf- und Badezimmer im Parterre, die älteren ein vergleichbares Raumangebot im Obergeschoss, dazu einen 60 Quadratmeter großen Bewegungsraum. Die Kindertagesstätte ist mit Fußbodenheizung und gegen den Lärm von der Gütersloher Straße mit Dreifachverglasung ausgestattet worden.

Kinder werden bei der Gestaltung einbezogen

Die meisten Räume und Wände des Neubaus sind noch kahl, »aber sie nach ihrem eigenen Geschmack zu gestalten, ist jetzt Aufgabe der Kinder«, sagt Bereichsleiter Erik Zurdel von der Stiftung. Ähnliches gelte für das 900 Quadratmeter große, noch unbepflanzte und -bebaute Außengelände: Es soll unter Einbeziehung der Kinder, ihrer Eltern und mit dem Fachwissen des Vereins Lebens(t)raum erst in den kommenden Monaten mit ansprechender Vegetation und Spielmöglichkeiten angereichert werden. Erik Zurdel: »Aber es heißt bei weitem nicht, dass die Kinder jetzt nichts zu spielen haben, nur weil noch kein Klettergerüst im Garten steht. . .«