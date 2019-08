Von Jens Heinze

Es war die stets wiederkehrende Meldung in diesen Sommerferien: Erst blitzt am 17. Juli die Radaranlage in Fahrtrichtung A 33 am helllichten Tage im Tempo 80-Nachtmodus Autofahrer, die mit den tagsüber erlaubten 100 Kilometern unterwegs sind. Im Wochentakt scheitern alle Reparaturversuche: Die Kamera für die Mittelspur will den Nachtmodus zu Lärmschutzzwecken nicht mehr verlassen, blitzt am Tage unverdrossen weiter und wird schließlich außer Betrieb genommen. Die falschen Messungen wurden allesamt für ungültig erklärt. »OWD-Blitzer noch wochenlang außer Betrieb« lautet die Schlagzeile in dieser Zeitung am 5. August.

Nun funktioniert wieder alles, versichert Norman Rosenland, beim städtischen Ordnungsamt zuständig für Verkehrsordnungswidrigkeiten. Die defekte Kamera Baujahr 2010 wurde gegen ein gebrauchtes Modell des gleichen Typs aus kommunalem Lagerbestand ausgetauscht. »Für die kaputte Kamera gibt es keine Ersatzteile mehr. Sie wird nicht mehr gebaut«, erklärt Rosenland.

Die Reparatur am Mittwoch fand gleichzeitig mit der jährlichen Eichung der gesamten Radaranlage in beiden Fahrtrichtungen statt. Während des Einsatzes von Mitarbeitern der Herstellerfirma Jenoptik, des Eichamtes Dortmund und der Stadt Bielefeld löste der Blitzer wieder mehrfach aus. Rosenland: »Dies geschah nur zu Testzwecken. Autofahrer, die sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten haben, brauchen nichts zu befürchten.«

Gleichwohl wird das Blitzlichtgewitter auf Bielefelds Straßen weiter zunehmen. Die Stadt will nach der Indienststellung von »Bernhard« nun eine zweite mobile Radaranlage in Form eines Autoanhängers kaufen. Rosenland kündigte an, dass in Kürze die Ausschreibung für die sogenannte Semistation rausgeht. »Wir möchten den Blitzer noch dieses Jahr kaufen und auch einsetzen«, heißt es aus dem Ordnungsamt.