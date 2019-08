Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). »Wir könnten sagen: Nach uns die Sintflut«, meint Dr. Wolfgang Aubke, Vorsitzender des Bielefelder Seniorenrates. »Wir wollen aber Verantwortung übernehmen.«. Die Interessenvertretung der Bielefelder über 60 Jahre hat »mit großer Mehrheit« eine Erklärung verabschiedet, in der sie das Engagement der »Fridays for Future«-Bewegung ausdrücklich begrüßt.

Initiiert hatten die Erklärung Aubkes Vorgänger Prof. Dr. Hilmar Peter und Peter Schneider. »Wir, die Generation der Großeltern, haben, vor allem nach dem Wiederaufbau der Republik, die Politik bis heute mitgestaltet, eine Politik, die die Welt so geformt hat, dass die Jungen sich um ihre Zukunft fürchten«, heißt es darin.

Es soll aber nicht bei der bloßen Erklärung bleiben. Wenn am 20. September die »Fridays for Future«-Bewegung zum weltweiten Klimastreik aufruft und auch in Bielefeld wieder demonstriert wird, will auch Wolfgang Aubke mitmachen, seine Kolleginnen und Kollegen im Gremium bitten, ebenfalls mit dabei zu sein. Möglichewerweise könnte es auch einen Redebeitrag bei der geplanten Kundgebung geben

»Wir wollen nicht länger die Klappe halten«, sagt Hilmar Peter. »Wir haben es den jungen Leuten schließlich eingebrockt.« Deshalb müsse der Seniorenrat als Lobby der fast 90.000 Menschen über 60 Jahre in Bielefeld auch seinen Einfluss in der Rathaus-Politik geltend machen.

»Wir freuen uns, dass sich mehr Leute unserer Bewegung anschließen«, bewertet Student Christoph Geske von der »Fridays for Future Bielefeld« das Engagement des Seniorenrates. Die jungen Klima-Aktivisten erwarten, dass nach der Erklärung des Klimanotstandes durch den Rat vor Beginn der Sommerpause nun auch konkrete Maßnahmen folgen. »Wir gehen davon aus, dass sich die Gremien damit befassen werden«, sagt der Auszubildende Franz Enders. Unter anderem fordern sie, dass alle Entscheidungen in der Verwaltung dahingehend überprüft werden, ob und welche Auswirkungen sie auf das Klima haben.

Das Klima-Thema sei nicht neu, meint Seniorenrats-Mitglied Friedhelm Donath. Schon 1972 habe der Club of Rome auf die »Grenzen des Wachstums« hingewiesen. »Die Hypothek für die nachfolgenden Generationen ist seitdem immer weiter angewachsen.«

»Toll, dass die jungen Leute aufgestanden sind«, sagt Dr. Thomas Müller-Schwefe, der in der ebenfalls neu gebildeten Gruppe »Parents for Future« mitarbeite und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen »ideell und personell« unterstützen will.