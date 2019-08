Uns ist aufgefallen, dass adäquates Verhalten in Kultureinrichtungen nicht mehr selbstverständlich ist. Sie arbeiten seit 1994 in unterschiedlichen Positionen in Museen. Können Sie unsere Eindrücke bestätigen?

Christiane Heuwinkel : Da möchte ich als erstes eine Lanze für unsere Besucherinnen und Besucher brechen. Und zwar sowohl für die Besucher, die ich damals in der Kunsthalle erlebt habe, für die im Kunstmuseum Wolfsburg als auch für die Besucher des Kunstforums Hermann Stenner. Wir haben bisher nur positive Erfahrungen gemacht.

Inwiefern?

Heuwinkel : Als über Selfie-Sticks im Museum gesprochen wurde ­– zu dieser Zeit war ich in Wolfsburg – da haben wir uns gefragt, ob hier jemals jemand mit einem Selfie-Stick war. Wir konnten diese Frage verneinen.

Mir ist der Selfie-Stick aus Museen in internationalen Metropolen bekannt. Da hat man vielfach den Eindruck, dass die Besucher die Werke nur noch gefiltert durch die Handy-Kamera wahrnehmen.

Heuwinkel : Das kenne ich von touristischen Orten genau so. Ich würde daraus schließen, dass ein eher museumsunerfahrenes Publikum an Touristenorten in Museen geht. Grobe Verstöße sind uns hier selten passiert. Es ist eher so, dass wir ein extrem rücksichtsvolles Publikum haben.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Heuwinkel : Im Vorfeld der Nachtansichten, an denen das Kunstforum Hermann Stenner in diesem Jahr ja zum ersten Mal teilgenommen hat, haben wir überlegt, wie viele Menschen wir gleichzeitig im Museum haben können. Das waren etwa 150 Personen. Damit hatten wir eine gute, belebte, aber nicht stressige Atmosphäre im Haus. Aber draußen vor der Tür standen Schlangen. Wir sind dann an den Menschen draußen entlang gegangen und haben erklärt, warum wir nicht alle auf einmal ins Haus lassen können. Sie haben sehr verständnisvoll reagiert.

Darf ich meine Handtasche oder meinen Rucksack mit in die Ausstellung nehmen?

Heuwinkel : Nein, das ist ein Problembereich, den alle Museen kennen. Es wirkt auf die Besucher so, als ob wir ihnen unterstellen würden, kleine Gemälde zu stehlen und in die Tasche zu packen. Das ist nicht der Grund. Die Gemälde bekommt man ohnehin so schnell nicht von der Wand, sie sind gut gesichert. Wir erlassen dieses Verbot einzig und allein deshalb, weil wir eine Beschädigung der Kunstwerke vermeiden möchten.

Wie kann man mit einer Handtasche ein Bild beschädigen?

Heuwinkel : Ich habe zum Beispiel mehrfach erlebt, dass eine Gruppe von Damen mit hartkantigen Handtaschen vor einem Bild steht und sich angeregt unterhält. Man zeigt und gestikuliert, wendet sich um und stößt mit der Handtasche ans Bild. Mit Rucksäcken verhält es sich genau so. Ich kann nachvollziehen, dass sich Menschen, die schöne Handtaschen mit wertvollen Inhalten haben, davon nicht trennen möchten.

Meine Empfehlung ist, zusätzlich eine kleine Handtasche mitzunehmen, in die man nur das Wichtigste wie zum Beispiel Handy, Geld, Medikamente stopft. Wenn die Handtasche wirklich zu groß ist, dann vergeben wir kleine Beutel für die notwendigen Dinge und bitten darum, die Tasche einzuschließen. Generell neigen wir dazu, eher Verständnis aufzubringen als radikales Unverständnis.

Kostenlose Schließfächer

Ansonsten besteht immer noch die Möglichkeit, die Taschen in Schließfächern einzuschließen. Kostet das etwas?

Heuwinkel : Nein. Genau wie die Garderobe sind die Schließfächer kostenlos. Auch Jacken und Mäntel sehen wir nicht gerne in der Ausstellung. Wobei es ein Unterschied ist, ob es sich um einen ausladenden Daunen- oder Pelzmantel handelt, an dem womöglich noch Schnee haftet, oder etwa um einen eng anliegenden Kleidermantel.

Nun habe ich meine Tasche in einem Schließfach eingeschlossen, den Mantel an der Garderobe abgegeben und bin glücklich in den Ausstellungsräumen gelandet. Darf ich mein Handy dort benutzen?

Heuwinkel : Der Handy-Gebrauch ist bei uns in gewisser Weise sogar erwünscht, weil wir ja eine Kunstforums-App haben. Die können Sie entweder hören oder lesen. Somit versuchen wir, die neuen Technologien zu nutzen. Wenn man die Hörfassung wählt, empfehlen wir unseren Nutzern, das Handy nah ans Ohr zu halten oder Kopfhörer zu benutzen, damit man die anderen Besucher nicht stört.

Wenn jemand allerdings mit den Handy länger und laut telefoniert, sind die Aufsichten angehalten, die Person darauf hinzuweisen, dass das Telefonat auf andere Besucher störend wirkt. Unten im Foyer haben wir einen schönen großen Tisch mit Stühlen. Dorthin kann man sich zum Gespräch wie auch zum Telefonieren zurückziehen.

Das Gespräch ist erwünscht

Was passiert, wenn Besuchergruppen vor einem Bild stehen und anfangen, sich lautstark darüber zu unterhalten?

Heuwinkel : Grundsätzlich ist das Gespräch erwünscht. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema und zu einer Besonderheit hier im Kunstforum Hermann Stenner, die man nicht sieht, aber spürt: die Akustik-Decke. Sie ist ein Traum. Denn wir erleben hier, dass sich ein Ehepaar in einer Raumecke unterhält, während in der anderen Raumecke eine Gruppenführung stattfindet. Beides ist gleichzeitig möglich. Der Raumklang ist so gut, dass die Menschen erst gar nicht anfangen, laut zu sprechen. Das passiert nur, wenn ein Raum hallig ist.

Wir hingegen können parallel drei Gruppenführungen durchführen, ohne dass es akustische Belästigungen gibt. Wenn aber dennoch mal jemand zu laut spricht, zum Beispiel weil er selbst schwerhörig ist und seine eigene Lautstärke nicht kontrollieren kann, dann sind die Aufsichten angehalten, die Besucher anzusprechen.

Stichwort Snacks und Getränke. Kommen Leute ins Museum, die ihre mitgebrachten Sachen in der Ausstellung verzehren möchten?

Heuwinkel : Nein. Ich erinnere mich nur an eine Diskussion, wo jemand unbedingt im Museum rauchen wollte. Das geht natürlich nicht. Wir haben ein Hinweisschild mit Piktogrammen, auf dem Eis, Hunde, Getränke und so weiter durchgestrichen sind. Die einzigen Hunde, die wir im Kunstforum tolerieren, sind Begleithunde wie zum Beispiel Blindenhunde

Wie viel Nähe ist erlaubt?

Wie nah darf ich mich den Bildern beziehungsweise Ausstellungsexponaten nähern?

Heuwinkel : Unsere Räume laden dazu ein, sehr nah heranzugehen, besonders die kleinen Kabinette. Das ist natürlich für die Aufsicht eine Herausforderung, zumal ein Großteil der Werke aus der Sammlung Bunte nicht verglast sind – was wunderbar für die Betrachtung der Werke ist. Unsere Aufsichten müssen genau den Punkt erfassen, wo man Nähe zum Werk zulassen kann und wo nicht mehr.

Was wäre denn ein angemessener Abstand? Im Umgang mit fremden Menschen spricht man in unserem Kulturkreis von einer Armlänge Abstand. Kann man das auch auf die Werke übertragen?

Heuwinkel : Das kann man so nicht sagen, weil es Bilder gibt, die besser wirken, wenn der Betrachter einen größeren Abstand einnimmt, und umgekehrt solche, bei denen man näher herankommen muss. Das trifft zum Beispiel auf Bilder zu, auf denen Schrift zu lesen ist oder die sehr detailreich sind. Allerdings: Anfassen ist ein absolutes Tabu. Alles angucken, nichts anfassen – auf diese Formel bringen wir es immer bei Kindern.

Wie reagieren die Besucher, wenn sie ermahnt werden?

Heuwinkel : Der Großteil reagiert mit Verständnis. Weil wir eben auch versuchen, nicht zu rüffeln, sondern freundlich bleiben. Manchmal sagen die Leute sogar: »Gut, dass Sie aufpassen.« Aber es gibt natürlich auch Leute, die es negativ aufnehmen und dann ungehalten sind.

Kunst, die gut nachvollziehbar ist

Können Sie generell sagen, dass das Museumspublikum ein verständnisvolles, kultiviertes Publikum ist?

Heuwinkel : Ja. Das trifft in besonderem Maße auf die Besucher des Kunstforums zu. Das sind Menschen, die mit größtem Respekt für das Gebäude und die Werke hierher kommen. Die besondere Atmosphäre des Hauses versetzt die Leute manchmal in eine geradezu feierliche Stimmung. Und dann stellen wir hier Kunst aus, die für die Menschen gut nachvollziehbar ist. Die Biografie Hermann Stenners ergreift die Besucher. Seine Werkentwicklung ist nachvollziehbar. Da mag vielleicht mal ein Bild nicht gefallen. Dennoch würde man niemals den Respekt vor dem Künstler und seinem Werk verlieren. Wir zeigen Kunst, die sehr gut rezipiert werden kann, aber dennoch nicht simpel oder gar »gemütlich« ist. Wir sind keine Wellness-Oase.

Und bei den anderen Museen?

Heuwinkel : Das Kunstmuseum Wolfsburg ist der Gegenwartskunst gewidmet. Da werden schon mal sehr sperrige Werke gezeigt. In dem Moment, wo Besuchern die Kunst nicht gefällt oder sie den Eindruck haben, dass sie vom Künstler oder den Kuratoren nicht ernst genommen werden, äußert sich das auch im Verhalten. Und das kann neben Kommentaren auch schon einmal zu Vandalismus-Reaktionen führen.

Haben Sie mal so etwas wie die bewusste Zerstörung von Kunstwerken, erlebt?

Heuwinkel : Nein. Ich glaube, dass das etwas ist, das in Museen geschieht, die als stressig empfunden werden. Sei es, dass zu viele Besucher gleichzeitig da sind oder die Kunst nicht gefällt.

Allerdings ist uns einmal etwas geklaut worden. Und zwar hat jemand im Rahmen der Nachtansichten ein Bildschildchen mitgehen lassen. Wenn es weiter nichts ist … Jedoch habe ich einmal eine entsetzliche Szene erlebt, als eine erwachsene Person im Museum über eine Absperrung gestolpert ist und sich in einem unverglasten Gemälde abgestützt hat. Aber das war eine Notsituation, das würde wohl jeder von uns so machen, um sich zu schützen.

»Instagram ist das Tagebuch von heute«

Wie verhalten sich Schüler, die als Lehrmaßnahme in ein Museum geschickt werden?

Heuwinkel : Schüler kommen ja nicht freiwillig. Da kann es schon mal passieren, dass sie uns das spüren lassen und am Anfang nicht mitmachen. Dem muss man dann entsprechend begegnen. Das ist Aufgabe unserer geschulten Kunstvermittler. Aber auch da kann ich Ihnen nichts wirklich Negatives berichten.

Gibt es keinen Generationenkonflikt? Also zum Beispiel junge Leute, die ein Bild machen und es auf Instagram stellen?

Heuwinkel : Die stören ja keinen. Instagram ist das Tagebuch von heute. Das einzige Problem dabei sind die Fotorechte. Die können dazu führen, dass man ein generelles Fotoverbot aussprechen muss.

Ist Fotografieren mit Blitz erlaubt?

Heuwinkel : Nein. Aber kein Mensch braucht heute mehr einen Blitz, weil die Handy-Kameras technisch so gut sind. Der Blitz ist nicht erwünscht, weil vor allem alte Handschriften und Papierarbeiten Schaden nehmen könnten – ganz abgesehen davon, dass er andere Besucher stört.