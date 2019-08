Der Tag des offenen Denkmals am 8. September steht unter dem Motto »Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur. Foto: Thomas F. Starke

Von Burgit Hörttrich

Bielefeld(WB). 100 Jahre Bauhaus – daran kommt auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz nicht vorbei. Der Tag des offenen Denkmals am 8. September steht deshalb unter dem Motto »Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur.

Koordiniert von der Unteren Denkmalbehörde der Stadt, unterstützt von privaten Hausbesitzern und von zahlreichen Ehrenamtlichen beteiligen sich in Bielefeld 23 Orte daran. Der Besuch, die Teilnahme an Führungen und Rundgängen ist kostenlos.

Daten & Fakten Nur an diesem Tag geöffnet: Doppelhaus Furtwängler Straße 20-22, 11 bis 15 Uhr Wohnhaus An der Wolfskuhle 37, 12 bis 16 Uhr Lessinghaus, Lessingstraße 3, 10 bis 18 Uhr St. Thomas-Morus-Kirche, Rheinallee 50, 14 bis 17 Uhr ist die Baustelle (Umbau) zu besichtigen Rundgänge: Johannisberg, 15 Uhr; Treffpunkt Bürgerterrasse beim Mercure-Hotel, Dauer etwa 90 Minuten Römerlager Senner Hellweg 493; Führungen 11, 13.30 und 15 Uhr Kirchenruine Müdehorst, Schröttinghauser Straße 75; Führung 11 Uhr Ortskern Schildesche, Führung 14 Uhr; Treffpunkt vor der Stiftskirche, Dauer etwa 90 Minuten Führung Stadtkern Sennestadt, Führung 14 Uhr; Treffpunkt Eingang Sennestadthaus, Dauer etwa zwei Stunden

In Bielefeld dabei sind traditionell die Sparrenburg, Kirchen, Museen, aber auch private Wohnhäuser.

An und in einem dieser Wohnhäuser, nämlich dem Doppelhaus Furtwängler Straße 20-22, findet um 11 Uhr am Tag des offenen Denkmals auch die offizielle Eröffnung für Bielefeld statt. Das Haus gelte als Beispiel für die sachliche Architektur der 1920er Jahre, lasse, so die Denkmalbehörde, »die Verbindung zur Bauhausschule auf den ersten Blick erkennen.« Zur Eröffnung kommt Oberbürgermeister Pit Clausen, Historiker Dr. Gerhard Renda spricht zum Thema »Bauhaus und Bielefeld«.

Der Begriff »modernus« sei, so die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, seit dem 5. Jahrhundert belegt. Verwendet werde er, wenn sich das Selbstverständnis einer Epoche verändere und sich von dem zuvor Gewesenen absetze.

Der Tag der Architektur lade in diesem Jahr dazu ein, den Blick auf revolutionäre Ideen und Fortschritte über die Jahrhunderte zu richten. Das ist selbst auf der Sparrenburg möglich. Die, im 12. Jahrhundert errichtet, wurde 400 Jahre später zu einer Renaissancefestung umgebaut. Gerade auch im Kirchenbau seien die Epochenumbrüche zu sehen.

Das Bauhaus, das gerade einmal 14 Jahre lang existierte, sei prägend gewesen für Architektur, Kunst und Design im 20. Jahrhundert. Erschaffen werden sollten, so die Veranstalter des Denkmalschutztages, »Gesamtkunstwerke, an denen alle Gewerke mitarbeiteten, sowie eine Kunst, die gesellschaftlichen Aufgaben diente.« Es sei mit neuen Materialien wie Beton und Stahl experimentiert worden, um eine neue Formensprache zu entwickeln.

Der Tag des offenen Denkmals wird bundesweit seit mehr als 25 Jahren unter immer wechselnden Überschriften veranstaltet.

Und sonst noch...

Ebenfalls geöffnet (zum Teil mit Programm) sind das Ensemble Museum Huelsmann, die Johanniskirche, das Heimathaus Rotes Amt in Brackwede, die Süsterkirche, die Mühle Niemöller, die Wassermühle Deppendorf, Meyer zu Heepen, die Sparrenburg, die Neustädter Marienkirche, der Hauptbahnhof, das Museum Wäschefabrik, die Radrennbahn, der Spiegelshof (Museum Namu), das Museum Osthusschule