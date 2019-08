Mehr als 1000 Besucher strömten am Eröffnungstag in den Trampolinpark. Foto: Arndt Wienböker

»Es ist super angelaufen. Wir hatten auch sehr viele Voranmeldungen«, berichtet Betriebsleiter Philipp Buiwitt. Mehr als 1000 Besucher strömten am Eröffnungstag in den Trampolinpark. Buiwitt: »Das ist mehr, als wir erhofft hatten.« Auf einer Fläche von insgesamt 3000 Quadradmetern können sich die Besucher an zwölf verschiedenen Stationen ausprobieren.

»Es geht um Spaß und die sportliche Herausforderung. Jeder so, wie er mag«, betont Buiwitt. Für die Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf sorgen insgesamt 55 Mitarbeiter. Der Betriebsleiter ist sich sicher, dass der Trampolinpark in Bielefeld zu einem Erfolgsmodell wird: »So etwas gibt es hier noch nicht und das Konzept hat sich bereits an anderen Standorten in Deutschland etabliert.«