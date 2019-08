Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Mitten in den Sommerferien schwebte das neue Klassenzimmer an der Bosseschule ein. Nächsten Mittwoch wird dort eine sechste Klasse einziehen.

»Das fliegende Klassenzimmer« wird an der Schule dringend benötigt. Die bei der Firma Lepper in Enger gefertigten Container-Module wurden zunächst von einem Kran von der Bossestraße auf den Schulhof gehoben und schließlich von einem zweiten Kran über das Schulgebäude hinweg an ihren jetzigen Standort auf dem Lehrerparkplatz gehievt.

»Für uns ist dieser Holzmodulcontainer ein Prototyp«, sagte Reinhold Peter, technischer Betriebsleiter des städtischen Immobilienservicebetriebes (ISB) am Mittwoch bei der Vorstellung des neuen Fertigbaus. Er könne sich gut vorstellen, dass solche Container von der Stadt künftig häufiger genutzt würden, um kurzfristige Raumnöte an Schulen zu lindern.

Geringe Aufbauzeit

Zufriedene Gesichter: (von links) Andrea Prochnau, Reinhold Peter, Sarah Westhaus-Brockschnieder und Georgia Schönemann. Foto: Thomas F. Starke Zufriedene Gesichter: (von links) Andrea Prochnau, Reinhold Peter, Sarah Westhaus-Brockschnieder und Georgia Schönemann. Foto: Thomas F. Starke

»Durch die im Werk vorgefertigten Module entsteht eine geringe Aufbauzeit auf der Baustelle«, erläuterte ISB-Projektleiterin Sarah Westhaus-Brockschnieder. Innerhalb eines Tages sei an Ort und Stelle alles erledigt gewesen, bestätigte Bosse-Hausmeister Thomas Gehlen.

Der mit einer Front aus Lärchenholz ausgestattete Container überzeugt auch durch ein gutes Raumklima – ein Manko bei vielen Standard-Containern. Auf 56 Quadratmetern hat eine Klasse ausreichend Platz. Ein lindgrüner Bodenbelag sorgt für eine frische Optik, eine Fußbodenheizung für genug Wärme in der kalten Jahreszeit. Außen werden noch eine Sitzbank und eine Verblendung angebracht. Die Gesamtkosten: 150.000 Euro.

Andrea Prochnau, Leiterin der Bosseschule (450 Kinder, 35 Lehrer), freute sich, dass damit die leidige Raumnot an ihrer Schule gelindert werden kann. Eigentlich hätte sie den zusätzlichen Klassenraum schon im vergangenen Schuljahr dringend benötigt. »Wir mussten eine Klasse im Musikraum unterbringen«, berichtete sie am Mittwoch. Aber Notwendigkeiten wie etwa die obligatorische Suche nach verschütteten Weltkriegsbomben zogen Planung und Ausschreibung in die Länge. Im neuen Schuljahr kann der Musikraum aber nun wieder seiner eigentlichen Bestimmung übergeben werden.

Ehemalige Flüchtlingscontainer erwiesen sich als untauglich

Dauerhaft wurde die Schaffung eines zusätzlichen Unterrichtsraumes unumgänglich, bestätigte auch Georgia Schönemann, Leiterin des städtischen Amtes für Schule. Da der Raumbestand innerhalb des Gebäudes keinerlei Ausbaureserven mehr aufgewiesen habe, habe der fehlende Klassenraum nur durch einen mobilen Baukörper auf dem Lehrerparkplatz realisiert werden können. Auch Schönemann findet den neuen Holz-Fertigbau richtungsweisend bei der Lösung künftiger kurzfristiger Raum-Engpässe.

»Wir haben bei der Sanierung der Wellensiekschule versucht, ehemalige Flüchtlingscontainer einzusetzen«, berichtete ISB-Betriebsleiter Peter. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Beanspruchung durch die Kinder zu intensiv gewesen sei. Andere Container mussten her. »Künftig können wir nun eine weitere Alternative nutzen.«