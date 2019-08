Von Michael Diekmann

Nach dem Abschluss der Rodungsarbeiten an dem Hang östlich der Oerlinghauser Straße hatte die Baustelle zunächst geruht. Jetzt nach Abschluss der Baustraßeneinrichtung, erklärt Altlastenfachmann Martin Meier, könne die Fachfirma mit dem Abtransport der zwischengelagerten Baumstämme beginnen. Die Stämme, alles von Erle bis zu Weide, können verkauft werden, der große Rest an Altholz geht laut Meier in die Verwertung per Hackschnitzel. Damit die Abfuhr über die Straße reibungslos klappt, wird die Baustraße aus Schotter noch asphaltiert. Meier: »Es ist wichtig, das die schweren Lkw problemlos einbiegen können.«

Bis zum Ende der Abfuhrarbeiten hofft Meier auch auf einen Zuschlag für die entsprechende Fachfirma, die im Inliner-Verfahren die kleineren Rohre in die großen Betonrohre des Forellenbaches schieben soll. Problem des Umweltamtes: Auf die Ausschreibung der Baumaßnahme war nur ein Gebot abgegeben worden. Meier auf Nachfrage: »Die Fachfirmen haben alle Aufträge satt. Wir arbeiten an einer anderen Regelung, um die Zeit einhalten zu können.«

1,1 Millionen Euro für Maßnahme veranschlagt

Würde man die Ausschreibung aussetzen, könnte mit dem Einzelbieter frei verhandelt und ein Auftrag erteilt werden. Parallel setzt man darauf, dass bereits größere Mengen an Boden angefahren und auf dem freien Feld vor Hillegossen gelagert werden können. Wenn entsprechender Boden anfalle, wolle man ihn holen und für die spätere Schüttung der Böschung und die Abflachung des Deponiekörpers verwenden. Insgesamt schätzt Meier die Menge auf 30.000 Kubikmeter, die erforderlich sind, um das Gelände auch später wieder zu modellieren um den neu verlegten Bachlauf.

Insgesamt 1,1 Millionen Euro sind für die Maßnahme veranschlagt, die mit 880.000 Euro vom Land gefördert wird. Dazu gehört auch der sensible Landschafts- und Artenschutz in dem Gebiet. Nach Schließung des Steinbruchs Mitte der 1950er Jahre hatte die Gemeinde Hillegossen bis 1968 ihren Haus- und Industriemüll verfüllt, insgesamt 20.000 Kubikmeter. Die Böschungen der Deponie waren an vielen Stellen abgestürzt, die Rohre defekt.

Kommentar von Michael Diekmann

Die Baubranche boomt. Die Altlasten-Sanierer im Umweltamt bekommen das gerade hautnah zu spüren. Die alte Kippe in Hillegossen, viele Jahre ein Ärgernis für die Bürger und für die Umwelt keine Bereicherung, kann endlich saniert werden, weil Geld und Planung vorhanden, die Bürger informiert sind. Da meldet sich auf die öffentliche Ausschreibung nur ein einziger Bieter. Hillegossens Politiker beobachten die Situation sehr genau. Immerhin ist man den Anliegern im Wort, dass zeitnah aus der Rodungsfläche etwas Neues entsteht. Die Verwaltung hat die Chance verdient, eine Lösung zum Zuschlag neben dem Ausschreibungsverfahren zu finden.