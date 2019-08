Bielefeld (WB/HHS). Wenn am Samstag, 31. August, fünf Stunden lang die Rathaus-Türen geöffnet werden, um Einblicke in die Arbeit von Verwaltung und Politik zu gewähren, ist auch das WESTFALEN-BLATT mit dabei.

Im Eingangsbereich des Alten Rathauses haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, Gelegenheit, mit den Bielefelder Lokalredakteuren ins Gespräch zu kommen. Was interessiert Sie an unserer Arbeit, welche Rathaus-Themen finden Sie besonders spannend – und was wollten Sie schon immer mal den Oberbürgermeister fragen? Denn anlässlich des »Tages der offenen Rathaus-Türen« suchen wir Verstärkung für die Redaktion. Ein Leser oder eine Leserin hat dann die Möglichkeit, exklusiv für das WESTFALEN-BLATT Pit Clausen um 12.30 Uhr zu einem Kurz-Interview zu treffen.

Weil Fragen und Antworten selbstverständlich in der darauffolgenden Montag-Ausgabe und auch in unseren Online-Kanälen in Wort und Bild veröffentlicht werden sollen, werden Sie nicht ins kalte Wasser geworfen. Wir laden Sie ein, am Tag zuvor, Freitag, 30. August, um 14 Uhr an der Redaktionskonferenz teilzunehmen und sich mit uns auf Ihren besonderen Auftrag vorzubereiten.

Sachpreise zu gewinnen

Und weil journalistische Arbeit längst nicht mehr nur die Print-Ausgabe einer Tageszeitung umfasst, brauchen wir an dem Tag einen weiteren »Kollegen«. Begleiten Sie eine Online-Redakteurin bei ihrem Streifzug durch das Rathaus: Welche Nachricht muss unbedingt sofort auf den Markt? Welches Thema eignet sich für ein Video? Und filmen Sie Oberbürgermeister Clausen, wenn er die Fragen Ihres Kollegen beantwortet. Dem Online-Redakteur auf Zeit sollte das Internet und der Umgang mit sozialen Medien nicht fremd sein.

Wer Interesse an einer der beiden »Redakteursstellen« hat und mindestens 18 Jahre alt ist, schickt eine kurze »Bewerbung« (Name, Anschrift und Telefonnummer reichen aus) an die WESTFALEN-BLATT-Lokalredaktion, Oberntorwall 24, 33602 Bielefeld oder per E-Mail an bielefeld@westfalen-blatt.de.

Möchten Sie das Interview führen, verwenden Sie bitte das Stichwort »Clausen«, für die Begleitung der Online-Redakteurin schreiben Sie bitte »Online« in die Betreffzeile. Einsendeschluss ist Montag, 26. August.

Ein Besuch am WESTFALEN-BLATT-Stand lohnt in jedem Fall. Kommen Sie zwischen 10 und 15 Uhr zu uns, nehmen Sie an einem Quiz mit Fragen rund um das Rathaus teil und gewinnen Sie einen von zehn tollen Sachpreisen.