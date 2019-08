Der erste Prozess läuft schon

Im Zuge der Ermittlungen wegen der Drogenkriminalität stellten Kripofahnder fest, dass Cihan M. (33) auch zwei Einbrüche begangen haben soll. Am 11. Juli und am 31. Dezember 2018 soll er mit Komplizen in Wohnungen in Kirchdornberg und in Halle eingebrochen sein. Die Beute war jeweils fünfstellig. Teile des Diebesgutes wie eine Rolexuhr, eine Luftpistole und ein Versace-Schal wurden am 16. März bei der Durchsuchung des Hauses des Jesidenclans im Bielefelder Westen sicher gestellt.

Seit Freitag muss sich Cihan M. wegen dieser Einbrüche vor einem Bielefelder Schöffengericht verantworten. Der 33-Jährige sagte kein Wort. Der Prozess mit aufwendiger Beweisführung wird am 6. September fortgesetzt.