Die Demonstranten waren einem Aufruf der Bielefelder Ortsgruppe von »Extinction Rebellion« gefolgt, einer Bewegung, die in London ihren Anfang nahm und vor einigen Wochen auch den Teutoburger Wald erreicht hat. Ihr erklärtes Ziel: der Aufstand gegen das Aussterben (Englisch »extinction«) und die Klimakrise mit gewaltfreien Aktionen und zivilem Ungehorsam. Die Jahnplatz-Blockade war die erste Aktion der Bielefelder »Rebellen«.

Um 12.05 Uhr – durchaus symbolisch gewählt, da es 5 nach 12 in der Klimakrise sei – versammelten sich etwa 50 Mitstreiter. Angemeldet hatten sie ihre Versammlung nicht eine Streifenwagenbesatzung war gleichwohl vor Ort. Nach einigen Diskussionen und Beratungen über das weitere Vorgehen beschlossen die Demonstranten, den Autoverehr für sieben Minuten zu stoppen. Markus Wolff, Erster Polizeihauptkommissar und Einsatzleiter der Polizei, ermahnte sie vorab, um einer Straftat vorzubeugen: Dieses Vorgehen könne den Tatbestand der Nötigung erfüllen, wenn es keine rechtfertigenden Umstände gebe.

»Die Versammlungsfreiheit ist eines unserer höchsten Rechtsgüter«, erklärte Wolff. Aber sie müsse angemeldet sein. So aber untersagte er die Jahnplatz-Blockade und wies den Demonstranten einen Platz. Die nutzten gleichwohl die nächste Grünphase für Fußgänger, um sich dem Autoverkehr in den Weg zu stellen, zwei Transparente zu entrollen und einen mannsgroßen Leineweber in Rosa und mit der Aufschrift »Tell the truth – Sag die Wahrheit« auf die Mittelinsel zu stellen.

Danach ging es schnell: Polizisten – Wolff hatte Verstärkung gerufen – führte jeden Einzelnen von der Straße, das verlief friedlich und ohne Widerstand. Transparente und Leineweber wurden als Beweismittel sicher gestellt, die etwa 15 Autos und ein Bus hatten wieder freie Fahrt.