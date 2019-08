Wohnhaus brennt in Bielefeld-Ubbedissen

In einer Wohnung in Bielefeld-Ubbedissen hat es gebrannt. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Zwei Zimmer in der ersten Etage eines Einfamilienhauses an der Brakeler Straße standen am Sonntagnachmittag in Vollbrand. Die Familie war zu diesem Zeitpunkt bei Freunden zu Besuch. Eine junge Nachbarin bemerkte das Feuer frühzeitig. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindern und rettete das Haus.