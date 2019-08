Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). 243 Schulranzen haben die Bielefelder Rotarier zum Schulstart an bedürftige Kinder verteilt. Finanziert wurde die Aktion mit dem »Santa Run« im Dezember vergangenen Jahres und mit Spenden. Der Erfolg des Projektes ist am Samstag auf dem Gelände des Bauernhausmuseums gefeiert worden.

650 Nikoläuse waren Anfang Dezember 2018 ein Blickfang, als sie gemeinsam durch die Bielefelder Innenstadt liefen. Eingeladen hatten zu diesem »Santa Run« die vier Bielefelder Rotary Clubs, die Jugendorganisation Rotaract und der Inner Wheel Club, die rotarische Frauenorganisation. Das Motto des Laufs: »Alle starten gleich! Kein Schulstarter ohne Schulranzen«.

Reinerlös 23.000 Euro

»23.000 Euro betrug der Reinerlös durch die Startgelder für den Lauf und durch Spenden«, freute sich Prof. Dr. Lore Benz, die den Lauf gemeinsam mit Susanne Crayen organisiert hatte. Auch das WESTFALEN-BLATT hatte die Aktion mit einer Spende unterstützt. Mit der Summe konnten 243 qualitativ hochwertige, ergonomische Schulranzen angeschafft werden, sie sind bereits an die Kinder von 22 der 26 Bielefelder Grundschulen verteilt worden – anonym und ohne Aufhebens und ohne irgendeinen Hinweis auf die Spender.

»Wir möchten, dass alle Kinder gleich starten können«, sagt Lore Benz. Ihr Dank ging auch an die Schulsozialarbeiterinnen, die bedürftige Familien ausgemacht und die Verteilung organisiert hatten. »Der Verein ‘OWL zeigt Herz’ hat ein ähnliches Projekt. Wir verstehen uns nicht als Konkurrenten dazu, sondern als Ergänzung«, betonte Benz, die Vorsitzende des Vereins Rotary Bielefeld ist. Denn die Aufgabe sei groß, längst noch nicht seien alle Grundschüler mit Bedarf versorgt worden.

Tornister statt Plastiktüte

Dr. Fritz Hartog, Mitglied des Organisationskomitees, ergänzte: »Kinder brauchen gerade am Start Hilfe und Ansprache. Ich habe durch die Aktion gelernt, wie wichtig Tornister sind. Denn es wird gleich verglichen.« Das bestätigte Schulsozialarbeiterin Anke Muche, Grundschule Dreekerheide: »Wer mit einer Plastiktüte zum Schulbeginn kommt, ist gleich stigmatisiert.«

Als Schirmherr des Santa Run freute sich auch Oberbürgermeister Pit Clausen über die »großartige Benefizaktion«. 3600 Kinder, berichtete er, seien im vergangenen Jahr in Bielefeld geboren worden – 20 Prozent mehr als vor zehn Jahren. »Und jedes vierte Kind lebt in armen Verhältnissen, in einer Familie, die zumindest teilweise auf Transferleistungen angewiesen ist.« Die Kinder- und Jugendhilfe, erklärte der OB, sei der größte Posten im Haushalt und könne doch nicht alles auffangen. »Die Armut in den Familien ist das größte Bildungshandicap überhaupt. Kinder aus diesen Familien haben von Anfang an schlechtere Bildungschancen.«

Nächster »Santa Run« im Dezember

Um diese soziale Ungerechtigkeit zu bekämpfen, gebe es viel Raum für ehrenamtliches Handeln und zivilgesellschaftliches Engagement wie das der Rotary Clubs, betonte Clausen. Wenn das dann noch mit Spaß verbunden sei – um so besser. Und so hat sich der OB vorgenommen, beim nächsten »Santa Run« möglichst dabei zu sein. Der Termin steht schon fest: Am 8. Dezember, 15 Uhr laufen die Nikoläuse wieder. Auch in diesem Jahr, kündigte Benz an, soll der Erlös für Schulranzen ausgegeben werden. Sie hofft, dass sich viele Bürger beteiligen.