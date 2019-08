Von Sabine Schulze

Das Krankenhaus war am Sonntag mit Teddyklinik, Brüllwettbewerb und Tiger Sammy, dem neuen Maskottchen des Kinderzentrums, beim 18. Kinderkulturfest »Wackelpeter« vertreten. Und natürlich mit »Spaßgipsen«. Einige hundert Kinder ließen sich mit Vergnügen verarzten. Wie immer am Ende der Sommerferien hatten das Kulturamt der Stadt und Sponsoren in den Ravensberger Park eingeladen: zum Toben und Hüpfen, Spielen, Basteln, zu Theater, Comedy, Artistik und Musik.

18. Kinderkulturfest Wackelpeter Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

Die Hitze forderte durchaus ihren Tribut: Pausen mit Picknick auf dem Rasen gehörten unbedingt dazu. Und Aktionen im Schatten waren besonders beliebt. Allerdings: Junge Möchtegern-Baggerfahrer standen bei Maik Moré geduldig in der Sonne Schlange, um einmal mit einem richtigen Bagger im Sand wühlen zu dürfen. Und die Sitzbänke der Kammerpuppenspiele, gut beschienen, waren auch gefüllt: Kasperletheater geht immer, und Puppenspieler Stefan Kühnel ging auf sein junges Publikum ein. Was er denn spielen solle? »Am besten mal die Großmutter fragen. Die ist 199 Jahre alt und hat immer die besten Ideen«, überlegte er.

Für rockige Töne sorgten auf der großen Bühne zunächst »Randale« – die Bielefelder Band hat spontan zugesagt, einen Song auf den Kinderzentrums-Tiger Sammy zu schreiben – und »Oder so!«, die inklusive Band aus Bethel, die schon mit Annette Humpe ein Stück aufgenommen hat.

Eher ruhig ging es da auf dem »Alpentierkarussell« des Théâtre de la Toupine vom Genfer See zu. Thierry spielte am Klavier ruhige Melodien, die Kinder genossen die Fahrt auf Steinbock, Murmeltier oder Adler, allesamt aus Treibholz des Genfer Sees gefertigt. Damit es aber überhaupt in die Runde gehen konnte, mussten stets zwei Papas (oder Mamas) auf einer Wippe über Zahnräder die Antriebswelle in Bewegung setzen.

Hüpfburg, Gocart, Trommeln

Aktiv werden konnte aber auch der Nachwuchs: nicht nur auf Hüpfburg und Gocart-Parcours, beim Feuerlöschen oder Trommeln: Auch das Handwerk war erneut vertreten und lud zum Mitmachen. Erik, 7, bewies unter Anleitung von Johann Giesbrecht durchaus Talent und gutes Augenmaß beim Mauern. Vielleicht, mutmaßte der Papa, weil er ihm manchmal bei Reparaturarbeiten am Haus zusieht. Andere arbeiteten lieber mit Holz und Nägeln und nahmen stolz ein Vogelhäuschen mit nach Hause.

Wie die Sinne ausgetrickst werden können, bewiesen Psychologen der Universität: Mit einer Brille, die das Sichtfeld um 40 Grad verschiebt, war es kaum möglich, mit einem Ball einen Kegel umzuwerfen. »Es braucht viele Versuche, bis sich das Gehirn daran gewöhnt hat«, erklärte Lisa Canan Savasan. Dafür ging es dann anfangs wieder kräftig daneben, wenn die Brille abgesetzt war. Hinschauen verlangte auch die »Company Sitting Duck«. Die Barleute Gonzalo und Joris, fein im dunklen Kellnerdress, wollten eigentlich »Chiringuito Paradise«, wo Träume wahr werden sollten, eröffnen. Der Champagner war schon in die Gläser gefüllt, die Gäste (das Publikum) anwesend, da brach das Chaos herein – mit Jonglage und Slapstick.

460 Künstler und Akteure

460 Künstler und Akteure aus Bielefeld und Umgebung sorgten insgesamt für Spaß, Staunen und Unterhaltung. Sie lockten ins Museum, ins Kino, in Märchenzelt, RaSpi und auf die Spielwiese und sorgten für einen bunten, lustigen und spannenden Tag.