Eine kleine Auswahl von wildem (Sperr-)Müll, den Mitarbeiter des städtischen Umweltbetriebes an verschiedenen Stellen in Bielefeld fotografiert haben. Besonders ärgerlich: Hinter die Mauer des Wertstoffhofes Nord werden immer wieder Altreifen geschmissen.

Von Jens Heinze

»Es gibt kein Jahr, wo ein Rückgang zu verzeichnen ist«, stellt Andreas Geisler, Chef der Stadtreinigung beim UWB, mit einer gewissen Bitterkeit in der Stimme fest. 280 Tonnen wilden Mülls – von der kleinen Plastiktüte mit Kleidung neben dem Altglascontainer bis zum großen Sperrmüllhaufen im städtischen Grün – sammelten die Saubermänner der Kommune vor neun Jahren ein. 2012, sagt Geisler, sei bereits die Marke von 400 Tonnen geknackt worden. Im Rekordjahr 2018 waren es 719 Tonnen. Dieses Jahr könnte es einen neuen Höchststand geben: 413 Tonnen an illegalen Abfalls waren es allein im ersten Halbjahr, sagt Geisler.

Tote Fische und altes Fleisch

Das kostet illegale Entsorgung Illegale Müllentsorgung ist eine Ordnungswidrigkeit. Geldstrafen von 55 Euro an aufwärts werden fällig, wer sogenannte Kleinmengen wie eine Plastiktüte mit Textilien am Straßenrand abstellt oder in den Wald wirft. Das sagt Jürgen Kley, Leiter der für die Ahndung zuständigen Ordnungsabteilung des Bielefelder Ordnungsamtes. Wird gleich ein großer Haufen Sperrmüll wild entsorgt, rechnet das Ordnungsamt mit 100 Euro pro Kubikmeter Abfall ab. »Bei Chemikalien wird es entsprechend teurer«, sagt Kley. Auch der städtische Umweltbetrieb (UWB) bittet bei der Abfuhr wilden Mülls zur Kasse. »Da kommen noch mal schnell 100 Euro zusammen«, sagt Andreas Geisler vom UWB. Die genauen Kosten seien abhängig von der Abfallmenge und dem Personaleinsatz.

»Es gibt nichts, was wir nicht finden«, erzählt der Leiter des Geschäftsbereichs Stadtreinigung. Das Porzellangeschirr an alter Espressomaschine neben einem Haufen ausgedienter Tischdeko gehört da noch zu den völlig harmlosen Fällen. Einmal habe man um die 100 Kilo tote Fische aus dem Graben der Lämershagener Straße holen müssen. Ein anderes Mal hätten in Heepen und Sennestadt 20-Kilo-Säcke mit gammelnden Fleischabfällen gelegen. »Die Kollegen mussten sich fast übergeben, als sie das abgeholt haben«, sagt Geisler. In Erinnerung ist auch noch das halb zerlegte Auto auf dem Parkplatz an der Engerschen-/Ecke Grafenheider Straße kurz vor Brake. Oder die große Ladung Pferdemist auf dem Wanderparkplatz an der Lämershagener Straße.

Regelmäßig fahren UWB-Mitarbeiter die Hot Spots, also die heißen Stellen, des illegalen Mülls an. Das sind neben den Standorten für die Altglascontainer vor allem die öffentlichen Grillplätze. Geisler: »Wir fahren die Standorte turnusmäßig an und finden regelmäßig etwas.« Verschrieen in Sachen Vermüllung sind besonders die an den Wochenenden von Grillgesellschaften stark besuchten Heeper Fichten. Dort stehen jetzt größere Müllcontainer. Die, heißt es von anderer Stelle aus der Stadtverwaltung, animierten manche Bielefelder dazu, dort ihren Hausmüll reinzuschmeißen.

Das Entleeren der Abfallbehälter ist nicht umsonst, betont der Chef der Stadtreinigung. Geisler: »Es zahlen letztlich alle Bielefelder über die Abfallgebühren, die Verpackungskosten, die das duale System erhebt, und über städtische Steuern.«

Mit der Aktion »Saubere Stadt« geht es in Bielefeld gegen wilden Müll. Das koste für Personal, Fahrzeuge und Entsorgung um die 700.000 Euro im Jahr, sagt Geisler.

Verschenken und Vergessen

Weitgehend geduldet, aber nicht gerne gesehen sind von den kommunalen Müllsammlern sogenannte Geschenkangebote. Möbel, Spielzeug und Co. werden mit dem Vermerk »zu verschenken« auf den Bürgersteig gelegt in der Hoffnung, dass irgendwer das mit nimmt. »Dafür muss ich im öffentlichen Raum eine Sondernutzung beim Amt für Verkehr beantragen«, erklärt Geisler. Wenn das alte Sofa quer auf dem Gehweg stehe und Fußgänger behindere, greife der UWB ein und entsorge es auf Kosten des Eigentümers. »Statt die Sachen auf den Gehweg zu stellen, sollte man lieber die Tausch- und Geschenkartikelbörse benutzen.« Diese ist im Internet unter www.verschenkboerse-bielefeld.de zu finden.

Problem der Gesellschaft

Von Nord nach Süd gibt es in Bielefeld drei Wertstoffhöfe, wo legal und meist kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr entsorgt werden kann. Und warum landet dann immer mehr illegaler Müll in der Landschaft? »Das ist ein gesellschaftliches Problem«, meint Geisler mit Blick auf fehlendes (Umwelt-)Bewusstsein.

Wer zumindest so viel Bewusstsein hat, wilden Abfall zu melden, der kann dies wie folgt tun: über die Bielefeld-App auf dem Mobiltelefon, per Anruf beim Bürgerservice unter Tel. 115 oder 0521/510 oder per Mail an saubere.stadt@bielefeld.de. Hinweise nehmen auch das Ordnungsamt, Telefon 0521/ 512213 oder 0521/ 512297, und die Stadtwache, Telefon 0521/515110, 0521/515151, 0521/ 515152, entgegen.

Kommentar von Jens Heinze

Mehr radeln, Bus und Bahn fahren, aufs Fliegen verzichten, keinen Benzinfresser kaufen und lieber ein E-Auto nutzen. Alles für ein prima Klima. Nur vor der eigenen Tür, so sagen es die Zahlen des UWB, wird nicht gekehrt. Vom Verpackungsmüll, der in der Stadt vorm statt im Abfallbehälter liegt, bis zur Chemikalien-Entsorgung in freier Natur: für das Thema saubere Umwelt interessiert sich niemand wirklich.

Sonst würden die Mengen wilden Mülls nicht von Jahr zu Jahr steigen und es beispielsweise am Sonntagmorgen rund um den Jahnplatz nicht so zugemüllt aussehen. Dabei ist es ganz einfach, dieses Thema anzupacken. Der UWB stellt allen Bielefeldern zum Müllsammeln kostenlos Greifer, Säcke und Handschuhe zur Verfügung. Es wird höchste Zeit, dass neben dem prima Klima auch die saubere Umwelt zum Thema für die breite Masse wird.