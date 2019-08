Bielefeld (WB/bp). Vor zehn Jahren entstand der Film als Lehrprojekt an der Fakultät für Erziehungswissenschaften und Medienpädagogik an der Uni, jetzt soll er noch einmal auf großer Kinoleinwand gezeigt werden – bevor er »für immer« in den Archiven verschwinden soll: »Die Bielefeld-Verschwörung«.