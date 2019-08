Von Michael Diekmann

Bielefeld-Brake (WB). »Es ist eine der beliebtesten Grünanlagen des ganzen Stadtbezirks«, sagt Bernd Schatschneider über die Sieben Teiche, die sich unweit der Glückstädter Straße in Brake in ein Waldstück einschmiegen. Was den Bezirkspolitiker der Partei »Die Linke« allerdings ärgert, ist neben der mangelnden Sorgfalt und Ordnung mancher Zeitgenossen auch die fehlende Beteiligung, wenn wie am vergangenen Wochenende die traditionelle Aufräumaktion ausgerichtet wird.

Schatschneider: »Nicht einmal ein Prozent der bestimmt 1000 Besucher täglich kommen als Teilnehmer zum Aufräumen. Das ist schade.«

Seit 15 Jahren steht Schatschneider, in Brake in vielerlei Projekten organisiert, immer am letzten Schulferien-Wochenende am Picknickplatz neben den Teichen und startet mit Werkzeug in die Grünanlage. Die ideologische Unterstützung ist stets vorhanden, weiß er. Für die ganz praktische Unterstützung sorgte am Wochenende das Team des Kinder- und Jugendhauses des AWO.

Neben Sebastian Möller-Kirsten war auch der Einrichtungsleiter Christian Arendt in Begleitung einiger Jugendlicher dabei. Das Jugendhaus hatte sich im Rahmen der Ferienspiele mit den Themen Umweltschutz und Müll befasst, Komposthaufen angelegt und Hochbeete gebaut.

Vandalismus rund um den Grillplatz

Bei der Aufräumaktion schleppten die Teilnehmer jede Menge Totholz zu den zwei Mulden, die der Umweltbetrieb wie in jedem Jahr bereit stellt. Seit für die Kanalbauarbeiten an der Glücksstädter Straße die Wasserspiegel der Teiche abgesenkt worden waren, fällt laut Schatschneider noch mehr auf, wie viel Totholz in den Gewässern und an den Böschungen liegt. Schatschneider: »Wir haben auch bislang in jedem Jahr ein Fahrrad aus dem Wasser gezogen. Das letzte Exemplar war so gut, dass es am nächsten Morgen schon nicht mehr in der Mulde war.«

Ärgerlich findet der Braker insbesondere den Vandalismus rund um den idyllisch angelegten Grillplatz. Die zum Schutz vor dem Ausbreiten der Flammen angelegte runde Feuerstelle aus Natursteinen ist längst zerstört. Die abschließbaren Müllbehälter werden regelmäßig aufgebrochen, Flaschen und leere Plastikbecher nicht in die Behälter geworfen, sondern drumherum irgendwo auf die Wiese.

Totholz droht zu Boden zu stürzen

Verbesserungen wünschen sich die Braker aber auch bei der Pflege der Anlage und dem Umfeld. In einigen der stattlichen Eichen am Rande des Parks droht jede Menge Totholz zu Boden zu stürzen direkt auf die Wege. In die Teiche gestürztes Holz, beklagt Schatschneider, wurde nie entfernt. So ist der hinterste der Teiche inzwischen nahezu verlandet. Keine Erklärung hat der Politiker auch dafür, dass direkt unter den Schildern des repräsentativen Wanderweges für drei Routen seit Monaten Unmengen Reisig und Kronenholz kleingesägt auf den Abtransport warten.

Bei der gegenwärtigen Trockenheit, fürchtet Schatschneider, könne so schnell ein Waldbrand entstehen. Die Einsätze der Braker am Samstag und Sonntag waren äußerst erfolgreich: Zwei große Mulden waren selbst mit der kleinen Mannschaft schnell gefüllt. Zum Abschluss gab es wie immer ein gemütliches Beisammensein – natürlich an den Sieben Teichen.