Bielefeld (WB/hz). Eigentlich wollte ein Rheinländer nach dem Besuch des Schalke-Spiels am Samstag mit dem Auto nur nach Hause fahren. Doch der knapp 40 Kilometer lange Rückweg des 83-Jährigen entwickelte sich zur tagelangen Irrfahrt durch Deutschland. Jetzt wurde er in Wilhelmshaven endlich gefunden.

Die unter anderem durch den Raum Bielefeld führende dreitägige Irrfahrt des vermissten 83-jährigen aus Schermbeck am Niederrhein hat am Montagabend 270 Kilometer vom Wohnsitz entfernt im niedersächsischen Wilhelmshaven ein glimpfliches Ende gefunden. Der Rentner hatte sich am Samstag auf dem eigentlich 36 Kilometer langen Rückweg vom Schalke-Fußballspiel in Gelsenkirchen derart verfahren, dass er die Orientierung verlor. Die Polizei suchte daher den Mann und sein Auto öffentlich mit einem Foto.

Vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Am Montagabend kam dann die glückliche Wendung: Polizeibeamte in Wilhelmshaven erkannten das Auto des Schermbeckers und sprachen ihn an. Ein Rettungswagen brachte ihn daraufhin vorsorglich in ein Krankenhaus.

Der Rentner hielt sich am Montagmorgen im Großraum Bielefeld auf und gegen Mittag im niedersächsischen Quakenbrück. Die Polizei ging davon aus, dass der 83-Jährige ziellos in einem Kleinwagen über die Autobahn fuhr.