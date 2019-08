Bielefeld (WB/MiS). In einem Genehmigungsverfahren müssen alle Seiten gehört werden. Deshalb hatte die Detmolder Bezirksregierung am Dienstag zu einem Erörterungstermin zum geplanten Bau einer neuen Klärschlammverbrennungsanlage auf dem Gelände der Müllverbrennungsanlage Bielefeld-Herford eingeladen. Kritiker, der Investor, die MVA-Betreiberin Interargem und Behördenvertreter sollten sich äußern. Die gesammelten Erkenntnisse fließen in die Genehmigungsentscheidung für das 40-Millionen-Euro-Projekt ein.

»Ziel der Erörterung ist es, einen Kompromiss zu erreichen: zwischen den Bedenken der Betroffenen und den Plänen der Antragstellerin – und dies alles innerhalb des rechtlichen Rahmens«, hatte Verfahrensleiterin Melanie Kemper, zuständige Dezernentin der Bezirksregierung, im Vorfeld erklärt.

Lange Zeit wussten die Kommunen in OWL nicht, wohin mit dem Klärschlamm, der künftig nicht mehr einfach auf die Äcker ausgebracht werden darf. Dann entdeckten verschiedene Ver- und Entsorger ein neues Geschäftsmodell für sich. Inzwischen können die 80 Kommunen aus OWL und angrenzenden Kreisen, die sich zu einem Entsorgungsverbund zusammengeschlossen haben, zwischen verschiedenen Anbietern wählen. Einer von ihnen ist die Interargem Entsorgungs-GmbH, eine Tochter der Stadtwerke Bielefeld. Sie will auf dem MVA-Gelände bauen.

Bedenken betreffen beispielsweise ein höheres Verkehrsaufkommen

Das freut die Anwohner nicht unbedingt. Eine Initiative, zwei Vereine und zehn Einzelpersonen haben Einwendungen eingereicht, darunter auch der BUND. Ihre Bedenken betreffen beispielsweise ein höheres Verkehrsaufkommen, Geruchsimmissionen, die Größe des künftigen Gebäudes, den Wert angrenzender Immobilien sowie Folgen für die Umwelt. Außerdem äußerten sich weitere 300 Betroffene. Einer von ihnen ist Heiner Sevenich, hinter dem eine Initiative mit rund 250 Unterstützern steht.

»Die Erörterung war sehr ausgewogen und sachlich«, sagte er im Anschluss. Sevenich hofft, dass die Bedenken der Anwohner ausreichend berücksichtigt werden: »Es geht um Entscheidungen, die die Entwicklung in unserem Stadtteil in den kommenden 50 Jahren beeinflussen.«

Die Interargem rechnet noch in diesem Jahr mit einer Genehmigung

In dem neu gegründeten Entsorgungsverbund der 80 Kommunen gibt es ein Klärschlammaufkommen von 160.000 Tonnen pro Jahr. Als Trockensubstanz, die für die Verbrennung geeignet wäre, entspräche dies 40.000 Tonnen. Die Planer der neuen Verbrennungsanlage sagen, dass diese auf 35.000 Tonnen ausgelegt sei. Bei dieser Kapazitätszusage solle es bleiben. Die Klärschlammverbrennung solle auf höchstem ökologischen Niveau stattfinden. Vorbild für die in Bielefeld geplante Anlage soll eine vergleichbare Anlage in Zürich sein.

Die Interargem rechnet noch in diesem Jahr mit einer Genehmigung der Bezirksregierung. Der Erörterungstermin am Dienstag verlief so reibungslos, dass eine zunächst für den heutigen Mittwoch geplante Fortsetzung nicht nötig ist.