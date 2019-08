Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). 2942 Jungen und Mädchen werden heute in Bielefeld eingeschult. Ein Ereignis, das viele Eltern im Foto fürs Familienalbum festhalten wollen. Aber das ist gar nicht so ohne – wegen der strengen Datenschutzregeln.

Bei der Einschulung in Sachsen-Anhalt hatten jüngst viele Schulleiter ein generelles Foto-Verbot erteilt. Und auch in der Ruhrgebiets-Metropole Essen wollen mache Grundschulleiter nicht, dass während der Einschulungsfeiern drauflos geknipst wird.

»Fotografieren ist erlaubt, aber es muss geregelt werden«, stellt derweil Andreas Moseke klar, Sprecher der Detmolder Bezirksregierung. Die ist für die Lehrer an den Schulen in Ostwestfalen-Lippe und damit auch in Bielefeld zuständig. Das NRW-Schulministerium hatte die Bezirksregierung aufgeforderet, die Schulleiter für das Thema zu sensibleren.

Hintergrund ist die neue Datenschutzgrundverordnung

Martina Reiske, Leiterin der Bielefelder Sudbrackschule, ist für das Thema bereits sensibilisiert. 96 Kinder wird sie an diesem Donnerstag an ihrer Schule aufnehmen. »Ich werde bei der Einschulungsfeier darauf hinweisen, dass Eltern bitte nur ihr eigenes Kind fotografieren.« Auch bei Vorbereitungstreffen für die neuen i-Dötze sei dies schon Thema gewesen.

Und bereits seit eineinhalb Jahren hängen in ihrer Schule überall Schilder, auf denen darauf hingewiesen wird, dass das Fotografieren fremder Kinder untersagt sei. Schon bei der Anmeldung werde abgefragt, ob Eltern damit einverstanden sind, wenn ihre Kinder etwa bei Presseterminen abgelichtet werden. Hintergrund ist die neue Datenschutzgrundverordnung, die seit 2018 gilt und auch das Recht am eigenen Bild stärken will.

Früher war die Sache einfacher. Fotografiert wurde analog. Die abgezogenen Bilder waren meist ausschließlich für private Zwecke gedacht. Heute verfügt jedes Smartphone über eine Fotofunktion. Die Bilder können ruckzuck über die sozialen Netzwerke wie Facebook oder Instagram in alle Welt versandt werden. Und das macht die Sache problematisch.

Nicht einmal die Stadt als Schulträger habe Zugriff auf alle Daten

»Eltern haben das Recht, ihre Kinder nicht von anderen fotografieren zu lassen«, stellt auch Georgia Schönemann klar, Leiterin des städtischen Amtes für Schule. Schülerdaten seien generell ein sensibles Gut, betont die Amtsleiterein. Nicht einmal die Stadt als Schulträger habe Zugriff auf alle Daten.

Kritiker halten dagegen, dass die Einschulung nun mal ein einmaliger Moment sei, bezeichnen die Foto-Einschränkungen als übertriebenen Irrsinn. Andreas Moseke von der Bezirksregierung sieht in Kompromissen die Lösung, schlägt vor, bei der Einschulungsfeier eigene Fotogelegenheiten zu schaffen. »So kann jeder auf seine Kosten kommen.«

Rektorin Martin Reiske sieht sich mit ihrer Haltung auf der sicheren Seite. Im Rahmen einer Schulleiterdienstbesprechung seien sie und ihre Kolleginnen und Kollegen vom städtischen Datenschutzbeauftragten über die Erfordernisse der DSGVO aufgeklärt worden: »Danach handeln wir.«

Auch die Polizei hat im Grundsatz nichts gegen das Fotografieren am ersten Schultag, rät aber dringend vom Hochladen der Bilder ab. »Zeigen Sie die Bilder von der Einschulung Oma, Opa, Onkel und Tante lieber direkt.«