Bielefeld (WB/hu). Nach den Todesfällen im Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt in Bielefeld-Baumheide gibt es von Seiten des Angehörigenbeirates der Einrichtung keine Kritik an dem Betreiber.

»Wir sind Anfang Juli über die Situation informiert worden und es wurde offengelegt, welche Maßnahmen die AWO zusammen mit dem Gesundheitsamt ergreift«, sagt Mechthild Schäffer, erste Vorsitzende des Angehörigen- und Bewohnerbeirats. Auch habe es einen Informationsabend für alle Angehörigen gegeben, an dem sie selbst aber nicht habe teilnehmen können.

Dass zwei Menschen gestorben sind, »sei ganz furchtbar, und das tut mir sehr leid«, betont Mechthild Schäfer. Angst um ihre 90-jährige Mutter, die seit zwei Jahren in dem Heim am Wacholderweg 9 in Baumheide lebt, habe sie aber nicht. Gemeinsam mit ihrer Schwester und ihrem Bruder betreue sie ihre Mutter. »Wir sind sehr dankbar und glauben, dass unsere Mutter dort gut aufgehoben ist. Deshalb kämen wir nicht auf die Idee, sie nun in eine andere Einrichtung zu verlegen«, erklärte Mechthild Schäffer am Mittwoch.

»Von der AWO ausreichend informiert«

Von der Arbeiterwohlfahrt fühle sie sich ausreichend informiert. Und ob die Maßnahmen zur Bekämpfung der Legionellen ausreichend gewesen sind und rechtzeitig ergriffen wurde, »dazu fehlt mir das Fachwissen«, so die Beiratsvorsitzende. »Ich habe mich drauf verlassen, dass die AWO alles tut, was notwendig ist.«

Sie habe einen regen Kontakt zu den Mitarbeitern und Pflegekräften und sei zuletzt am vergangenen Montag in dem Heim gewesen, so Mechthild Schäffer. Dabei sei ihr nichts Besonderes aufgefallen. Auch habe sie keinen Unmut unter den Mitarbeitern feststellen können.