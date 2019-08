Bielefeld (WB). Vor zweieinhalb Jahren traten mehr als 1000 Schüler aus der Region in der Oetker-Halle auf. Nach vorherigem speziellen Musikunterricht und begleitet von zwei Finalisten der TV-Casting-Show »The Voice Kids« standen sie auf der Bühne. Am 25. April macht das große Musikprojekt mit dem Namen »We are the world« erneut Station in Bielefeld.