In diesem Seniorenzentrum in Bielefeld-Baumheide soll es zu zwei Todesfällen durch Legionellen gekommen sein. Ein 86 Jahre alter Bewohner und eine 52-jährige Mitarbeitern sind verstorben. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Pierel

Von Christian Bröder und Jens Heinze

Bielefeld (WB). Tod durch gefährliche Keime: In Bielefeld sind ein Bewohner (86) und eine Mitarbeiterin (52) des Seniorenzentrums der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Baumheide nach einer Infektion mit Legionellen gestorben . Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat am Mittwoch die Ermittlungen aufgenommen.