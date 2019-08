Bielefeld (cm). Die Bielefelder Feuerwehr rückte am Donnerstagvormittag zu einem Wohnungsbrand an die Teichsheide 2a aus. Aus einem Fenster im ersten Obergeschoss qualmte es und der Rauchmelder schlug Alarm. Besorgte Bewohner des Mehrfamilienhauses, in dem 11 Personen gemeldet waren, riefen die Feuerwehr. Ein Bewohner wurde aus der Brandwohnung gerettet.