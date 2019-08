Die »Free Waves« mit Andrea Carbone an der Gitarre spielten direkt am Platz rund um das Wetterhäuschen. Foto: Hendrik Uffmann

Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Der Shantychor singt von der Sehnsucht nach der Weite des Meeres, die »Free Waves« zelebrieren wenige Schritte weiter Pop-Perlen, »Mein Chor« versprüht an der nächsten Straßenecke Spaß am Singen und im Innenhof des Erbsenkrugs sind die deutschen Texte von »Carlmeinhardt« eine echte Entdeckung. Und mittendrin ist der Platz am Wetterhäuschen Treffpunkt bei Wein und Flammkuchen.

Besser hätten sich die Organisatoren die achte Auflage von »Sound of Schildesche« und den Auftakt zu den Schildescher Weintagen am Donnerstagabend nicht wünschen können. Bei perfektem Genießer-Wetter wurde der Schildescher Ortskern zur Bühne für Bands und Chöre, die wieder einmal eine enorme Bandbreite an Musik umsonst und (meist) draußen boten, und die Premiere der Weintage funktionierte auf Anhieb.

Foto: Hendrik Uffmann

»Es ist ein toller Start«, freute sich auch Astrid Brausch, Vorsitzende der Interessen- und Werbegemeinschaft »In Schildesche«, die beide Veranstaltungen ausrichtet.

Weintage feiern Premiere

Vor allem die Resonanz auf die Premiere der Weintage freute die Organisatoren. Und auch die Entscheidung, diese auf dem Platz am Wetterhäuschen an der Ecke Im Stift/Johannisstraße auszurichten, erwies sich als richtig. »Die Atmosphäre ist hier einfach kuschelig«, sagte Astrid Brausch.

Direkt dort konnten die Besucher zum Beginn den Klängen der »Free Waves« lauschen mit Andrea Carbone (Gesang und Gitarre), André Petras (Geige und Ukulele) sowie Ute Weidemann (Percussion). Sie servierten zu Wein und Flammkuchen Pop- und Folk-Stücke in neuer Interpretation und auch eigene Stücke.

Absolut hörenswerte Musik gab es auch im Biergarten von »Höptners im Erbsenkrug« mit der Band »Carlmeinhardt«. Das Trio mit Matthias Carl und den Gebrüdern Stefan und Christian Meinhardt präsentierte eigene Songs mit geschliffenen Texten zu klaren Melodien.

Seemannsromantik im Marineheim

Der Shanty-Chor der Marinekameradschaft setzte im Marineheim auf sein bewährtes Liedgut und Seemannsromantik, und vor dem Fachwerkhaus »Im Stift« spielte der »Hot Club Schildske« mit Rüdiger Thurm und Bernd Kühn (Gitarre), Wilhelm Gößling (Klarinette) und Frank Breddemann (Bass) eingängigen Gypsy-Swing zu der schönen Stimme von Sängerin Jelena Dücker.

Und auch an den »Außenposten« von »Sound of Schildesche« wie der Gaststätte Seekrug (»Richtich Gute Jungs«), dem Viadukt (Knebelchöre K2) und Musikinstrumente Marimba mit mehreren Formationen genossen die Besucher den Klang des Stadtteils.

Die Schildescher Weintage sind noch am Freitag, 30. August, von 17 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag, 31. August, von 14 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 1. September, von 14 bis 20 Uhr.