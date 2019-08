Die Ubbedisser Straße in Blickrichtung Detmolder Straße. Auf der rechten Seite sollen Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Das Gebäude des Gemeindebüros (rechts), in dem es auch einen Wohnung gibt, soll abgerissen werden, das Feldsteinhaus im Vordergrund, Heimat des Vereins für Dorfgeschichte, soll stehen bleiben. Foto: Peter Bollig

Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). In Ubbedissen soll ein neues Baugebiet entstehen. Die evangelische Kirche plant, das Gemeindehaus an der Ubbedisser Straße umzubauen und südlich davon entlang der Ubbedisser Straße fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 30 bis 35 Wohnungen zu errichten.

Beraten werden die Pläne in der Sitzung der Bezirksvertretung Stieghorst am Donnerstag, 5. September, um 17 Uhr (Friedrich-Wilhelm-Murnau-Gesamtschule, Forum Haus 2). Auf der Tagesordnung steht dann eine Änderung des Bebauungsplans, mit der für das Projekt »Wohnen am Friedhof Ubbedissen« die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau von Mehrfamilienhausbebauung geschaffen werden soll.

Abriss des Büros

Die Pläne umfassen ein etwa 5500 Quadratmeter großes Grundstück auf der östlichen Seite der Ubbedisser Straße, das der Ubbedisser Kirchengemeinde gehört. Das zweigeschossige Gemeindehaus mit Satteldach der Kirchengemeinde Ubbedissen-Lämershagen soll erhalten, jedoch anders genutzt werden. Durch die Umnutzung und baulichen Veränderungen sollen insgesamt vier neue Wohneinheiten entstehen. Dabei soll es weiterhin Raum für Veranstaltungen der Gemeinde geben.

Das Gebäude des jetzigen Gemeindebüros an der Ubbedisser Straße, das derzeit auch zum Wohnen genutzt wird, soll abgerissen werden. Das direkt angrenzende historische Feldsteinhaus, das der Verein für Dorfgeschichte Ubbedissen-Lämershagen nutzt, soll erhalten werden.

Drei Vollgeschosse

An der Ubbedisser Straße entlang sollen dann in Richtung Süden am Hang hinauf Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Auf den vorliegenden Plänen sind fünf Gebäude eingezeichnet, 30 bis 35 Wohnungen sollen darin geschaffen werden. Die Gebäude mit Satteldach sollen maximal drei Vollgeschosse erhalten. Die Erschließung soll über die Ubbedisser Straße erfolgen, Stellplätze soll es zum einen an der Ubbedisser Straße und zum anderen auf dem Grundstück geben.

Der Fußweg zwischen der Ubbedisser Straße und dem Friedhof Ubbedissen, der unmittelbar an das Grundstück grenzt, soll erhalten bleiben.

Mehr Wohnraum

Hintergrund der Pläne sei, dass in Ubbedissen wie in fast allen Bielefelder Gemeinden nicht mehr alle Flächen für die kirchliche Nutzung gebaucht werden, erklärt Mark Brüning vom Geschäftsbereich Bauen und Liegenschaften des evangelischen Kirchenkreises Bielefeld. »Deshalb stellen wir für jede Liegenschaft die Überlegung an, wie sie am besten genutzt werden kann«, so Brüning.

Dabei sehe sich der evangelische Kirchenkreis auch in der Verantwortung, innerhalb bereits bebauter und erschlossener Gebiete in Bielefeld und nicht »auf der grünen Wiese« dringend benötigte Wohnungen zu bauen. Das Vorhaben in Ubbedissen sei Teil der Strategie des Kirchenkreises, diesen Wohnraum zu schaffen und die Gemeinden finanziell zukunftsfähig aufzustellen.

Politische Entscheidung

Dabei gehe die Kirche, die die neuen Häuser auch bauen wolle, bewusst behutsam vor, betont Brüning. »Deshalb werden wir zum Beispiel das alte Konfirmandenhaus, das der Verein für Dorfgeschichte nutzt, auch stehen lassen«, erklärt Brüning.

Ob das Vorhaben realisiert werden könne, hänge nun auch von der Entscheidung der Politik ab. Mark Brüning: »Wir stehen noch ganz am Anfang.«