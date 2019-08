Egelsbach (WB/dpa). Ein Privatjet ist am Mittwoch bei der Landung auf dem Flugplatz Egelsbach (Hessen) über die Piste hinaus in ein Feld gerutscht. Nach Berichten mehrerer Medien saß im Cockpit offenbar der Seniorchef des Tiefkühlkost-Herstellers Frosta, Dirk Ahlers (82) – ein gebürtiger Bielefelder.

Beim Vorfall in der Nähe von Offenbach habe das Flugzeug rund 200 Meter des Maschendrahtzauns aufgerissen, der den Flugplatz umgibt, sagte ein Polizeisprecher in Offenbach: »Das Fahrwerk, eine Tragfläche und ein Tank sind beschädigt.«

Pilot bleibt unverletzt, steht aber unter Schock

Der 82-jährige Dirk Ahlers, der die Cessna Citation CJ1 geflogen haben soll, sei zwar unverletzt geblieben, hätte jedoch unter Schock gestanden und konnte vorerst nicht vernommen werden, so der Polizeisprecher weiter. Wie die »Bild«-Zeitung berichtete, habe Ahlers in Egelsbach einen Zwischenstopp einlegen wollen, da ein Kollege zusteigen wollte.

Schaden soll laut Polizei in die 100.000 Euro gehen

Dirk Ahlers, der 1937 in Bielefeld geboren wurde, ist der Aufsichtsratsvorsitzende und größter Einzelaktionär der Frosta AG. Das deutsche Unternehmen aus der Tiefkühlkost-Branche hat seinen Sitz in Bremerhaven und beschäftigt über 1700 Mitarbeiter. Ahlers, der 1957 am Friedrichs-Gymnasium Herford sein Abitur gemacht hat, gründete 1962 die Frosta Tiefkühl-Kontor GmbH. Er ist der Sohn des Herforder Bekleidungshersteller Adolf Ahlers.

Der gebürtige Bielefelder gilt als erfahrener Pilot. Seine Maschine war vor der missglückten Landung in Hessen in Hamburg gestartet. Der Sachschaden dürfte leicht in die 100.000 Euro gehen, ergänzte der Polizeisprecher. Die Unfallursache war zunächst unbekannt. Weitere Insassen in dem Privatjet gab es dem Sprecher zufolge nicht.