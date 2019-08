Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Florian Straetmanns ist Kreissprecher der Partei »Die Linke« in Bielefeld. Die ist im Rat in der Dauer-Opposition, will aber nicht bloß als Mehrheitsbeschaffer für SPD und Grüne herhalten.

Straetmanns hat eine ganz eigene Auffassung von Politik. »Wer den Kopf kaum über Wasser halten kann, der tut sich schwer mit manchem, was in der Politik so diskutiert wird«, sagt er. Das ein oder andere sei eher ein Elitenprojekt, gehe an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. »Wenn man die alten Euro-5-Diesel von der Straße holt, mag das ökologisch sinnvoll sein, für manchen ist das aber eine ökonomische Katastrophe.«

Sie könnten ja die Interessen der kleinen Leute in einem künftigen rot-rot-grünen Rathaus-Bündnis vertreten.

Florian Straetmanns: Lassen wir die Farbenlehre einfach beiseite. Der Lackmustest für mich ist die Frage des kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsbaus. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum, und dabei muss die Stadt selbst aktiv eingreifen. Wer das unterstützt, kann unser Partner sein.

Zwar verfüge die Stadt mit der BGW über eine Wohnungsgesellschaft. Aber an der sei auch die LEG beteiligt. »Nicht eben ein Vorzeige-Vermieter.« Eigenes städtisches Engagement sei unerlässlich. Auf den Flächen der bisherigen britischen Kasernen könnten kurzfristig neue Wohnungen entstehen. »Eigentlich ein Glücksfall.« Die vom Rat beschlossene Baulandstrategie, nach der die Stadt als eine Art Grundstücks-Zwischenhändler auftritt, hält Straetmanns für einen richtigen Ansatz, aber nicht weit genug gedacht.

»Markt bedeutet immer das Recht des Stärkeren.«

Ihre Parteifreundin, die Berliner Wohnungsbausenatorin Lompscher, will die Mieten in der Hauptstadt deckeln. Auch eine Möglichkeit für Bielefeld?

Straetmanns: In Berlin ist es eine wichtige kurzfristige Maßnahme, um den Mietern Erleichterung zu verschaffen. Markt bedeutet immer das Recht des Stärkeren. Bei den Mieten gelten aktuell keine gerechten demokratischen Maßstäbe.

Bei den kleinen Leuten sein, das müsse der Maßstab für linke Politik sein. In Bielefeld habe seine Partei das bewiesen mit Kampagnen für den Erhalt der Bürgerberatungen, gegen den Verkauf der Stadtbibliothek oder zum Erhalt des Gadderbaumer Freibades. »So wollen wir weiterarbeiten.«

Wird die Linke mit einem eigenen Oberbürgermeister-Kandidaten antreten?

Straetmanns: Das hängt von der Stichwahl-Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes in Münster ab. Wir lassen das noch offen. Unser eigener Kandidat müsste das Thema Wohnungsbau offensiv vorantreiben.

Menschen für Umstieg auf Bus und Bahn anlocken

Aber es gibt ja noch die vielen anderen Themen in der Stadt. Zum Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn könnten die Menschen mit verbesserten Angeboten gelockt werden, ist Straetmanns überzeugt. Er hat die Vision von einem kostenlosen Bürgerticket. Die Finanzierung könne aber von der Kommune allein nicht gestemmt werden. Um solche Projekte voranzubringen, bedürfe es einer offensiveren Steuerpolitik von Bund und Land. Und das heißt für ihn auch: »Die Reichen müssen mehr abgeben.«

Auch dem Ausbau des Radwegenetzes kann Straetmanns viel abgewinnen. »Das Schwergewicht muss wieder auf die öffentliche Daseinsvorsorge gelegt werden.« Der Klimaschutz sorge für weitere neue Herausforderungen.

Sie sind Lehrer von Beruf. Finden sie es richtig, wenn Ihre Schüler bei Fridays for Future mitdemonstrieren statt in der Schule zu lernen.

Straetmanns: Das Anliegen der Schüler finde ich richtig. Ich würde es ihnen auch nicht verbieten, demonstrieren zu gehen. Die Schüler haben für einen Weckruf gesorgt.

Auch da erinnert Straetmanns wieder daran, die Belange derjenigen nicht zu vergessen, die sich Ökologie nicht einfach so leisten könnten. Er zitiert einen Spruch der französischen Gelbwesten-Bewegung: »Die einen fürchten das Ende der Welt, die anderen das Ende des Monats.«