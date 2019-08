Chor der Ehemaligen des Bielefelder Kinderchores beim selbst organisierten Weihnachtskonzert 2014 in der Rudolf-Oetker-Halle: Mögkicherweise ist das Konzert in diesem Jahr das letzte: Die Miete ist um fast 300 Prozent angehoben worden. Foto: Thomas F. Starke/Archiv

Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Zum sechsten Mal veranstaltet die Vereinigung der Ehemaligen des Bielefelder Kinderchores e.V. ihr Weihnachtskonzert in der Rudolf-Oetker-Halle – es könnte das letzte sein. Grund ist die neue Entgeltordnung, die am 1. August in Kraft getreten ist.

Wolfgang Hoecker, Schatzmeister der Ehemaligen-Vereinigung, sagt, dass ihm für den Konzerttermin am 21. Dezember von der Orchester- und Konzerthausdirektion ein Angebot über 7800 Euro vorliege. Im vergangenen Jahr habe man 2800 Euro gezahlt. Hoecker: »Eine Erhöhung um nahezu 300 Prozent.« Nur, weil die Vereinigung eine »überschaubare finanzielle Rücklage« gebildet habe, sei man in der Lage, das Weihnachtskonzert in diesem Jahr überhaupt zu veranstalten.

Die Vereinigung der Ehemaligen gründete sich 2014 auf Initiative von Hans-Dieter Hülsmann (75), heute Ehrenvorsitzender des Vereins. Grund dafür: Der Bielefelder Kinderchor, 1932 ins Leben gerufen und seitdem alljährlich mit bis zu acht Konzerten in der Vorweihnachtszeit in der Oetkerhalle vertreten, hatte 2013 sein letztes Konzert dort gegeben. Es folgten noch zwei in der Brackweder Bartholomäuskirche, dann aber erklärte der langjährige Chorleiter Dr. Jürgen Oberschelp (81) das Ende der jahrzehntelangen Tradition.

Ohne Weihnachtssingen »kein richtiges Weihnachten«

Die ehemaligen »Chorkinder«, darunter noch viele aus der »Generation Friedrich Oberschelp«, des Chorgründers, mochten es dabei nicht belassen, weil ohne das traditionelle Weihnachtssingen »kein richtiges Weihnachten wäre«. Mit Projektchor, dem Chor Cantabile und einer Reihe von früheren Solisten stellten sie ein Programm auf die Beine. In der Rudolf-Oetker-Halle mit einer Dekoration aus Tannenbäumen und roten Christsternen – eben wie früher.

Wolfgang Hoecker (65), natürlich ehemaliger Kinderchor-Sänger, betont, dass alle Ehemaligen-Konzerte bislang ausverkauft, alle 1600 Plätze besetzt gewesen seien. Um mitzusingen, kämen Ex-»Chorkinder« sogar eigens aus Finnland oder Dänemark, an den wöchentlichen Proben nähmen Ehemalige teil, die eigens immer aus Köln kommen würden. Die Kartenpreise (drei Kategorien, ab elf Euro) würden in diesem Jahr voraussichtlich um einen Euro erhöht, aber: »Die Tickets sollen für alle erschwinglich bleiben.« Deshalb sei über den Eintritt die Finanzierungslücke nicht zu decken. Das Ehemaligen-Weihnachtskonzert aus der Oetkerhalle in einen anderen Saal, eine Kirche, zu verlagern, komme nicht in Frage: »Das ist nicht dasselbe.«

Hoecker sagt, dass die Mitglieder der Vereinigung Organisation und Aufbau komplett ehrenamtlich übernehmen würden, dass auch zum Beispiel Organist Jan Král, der viele Jahre lang den Bielefelder Kinderchor musikalisch begleitet habe, auf Gage verzichte, man ihm aber natürlich seine Reisekosten (er kommt aus Brno/Brünn in Tschechien) erstatte.

Mieten seit 15 Jahren nicht angehoben

Die neuen Nutzungsentgelte setzten sich aus der Nutzung von Saal, Rang und Empore zusammen, den Kosten für jede angefangene Stunde, die über den Nutzungszeitraum von sechs Stunden hinaus gehe, für Zusatz- und Sonderleistungen wie etwa die Nutzung von Konzertflügel, Orgel, Orgellicht, Projektionsfläche.

Die Mieten für den Großen und den Kleinen Saal der Rudolf-Oetker-Halle wurden seit 15 Jahren nicht mehr angehoben. Mit der Verlagerung der Zuständigkeit für das Konzerthaus an das Theater Bielefeld wurden die Entgeltsätze und die Nutzungsbedingungen neu festgelegt und politisch beschlossen.

Es gibt Institutionen und Vereine, die die Oetkerhalle an einem, maximal zwei Terminen pro Jahr für den halben Mietpreis nutzen können: Das sind Musik- und Kunstschule, Stadtverband Laienmusik, Junge Sinfoniker und Universitätschor. Das Kulturamt hat ein Belegungskontingent. Die Vereinigung der Ehemaligen, mit rund 50 Chören im Stadtverband Laienmusik, käme, fürchtet der Schatzmeister, »wohl nur alle 25 Jahre Mal in den Genuss der Ermäßigung.«

Ehemalige wie Maryan Stemmer (80) sagt, der Bielefelder Kinderchor habe ihr sehr viel fürs Leben mitgegeben. Sie wolle es sich gar nicht vorstellen, dass es das Weihnachtskonzert nicht mehr geben würde: »Die Bude ist voll, es ist wie ein Schultreffen mit Menschen aus mehreren Generationen.«

Schatzmeister Wolfgang Hoecker setzte jetzt auf Politik und Sponsoren, um das Konzert auch 2020 möglich machen zu können.

Kommentar von Burgit Hörttrich

Na klar, der Preissprung ist für alle, die seit Jahrzehnten in der Oetkerhalle auftreten, ein Schock. Aber: Wo gibt es eine Miete, die seit 15 (!) Jahren nicht erhöht wurde? Bewundernswert ist, dass die Vereinigung der Ehemaligen sich bemüht, eine Tradition fortzusetzen. Ohne Unterstützung – zum Beispiel einen Mietnachlass – ist das aber auf Dauer für die »Chorkinder«, von denen viele noch unter Leitung von Kinderchor-Gründer Friedrich Oberschelp gesungen haben, nicht zu machen. Was allerdings auch für andere lokale Chöre gilt.