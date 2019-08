Von Bernhard Hertlein

Zum offiziellen Startschuss durch Jan Heinisch (CDU), Staatssekretär im NRW-Heimatministerium, kamen gut 300 Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Verwaltung in die »Ravensberger Spinnerei« nach Bielefeld. Der Paderborner Landrat und Vorsitzende des »UrbanLand«-Beirats, Manfred Müller, betonte den Netzwerk-Charakter der Regionale 2022. Ziel sei es, dass die Städte und der ländliche Raum in der Region enger zusammenrücken.

Da passt es, dass die ersten beiden Projekte mit A-Status jeweils von mehreren Trägern gemeinsam auf den Weg gebracht wurden.. »Zukunftsfit Digitalisierung« vereinigt sogar mehr als 50 Partner aus dem Tourismusbereich. Ihr Ziel: OWL soll mit seinen Urlaubs- und Erholungsangeboten im Internet für Gäste und einheimische Bevölkerung deutlich sichtbarer werden.

Beim zweiten A-Projekt »Innovation Spin« kooperieren so unterschiedliche Träger wie der Kreis Lippe, die Technische Hochschule OWL und die Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe. Auf dem Campus in Lemgo wollen sie in einem Neubau Bildung, Forschung und mittelständische Wirtschaft vernetzen. In »Innovationslaboren« geht es konkret um den Einsatz der Digitalisierung für die berufliche Bildung und in Gesundheitsberufen.

Am Freitag wurden noch weitere Projekte vorgestellt, deren Planung relativ weit fortgeschritten ist. Im Bereich Mobilität waren das zum Beispiel die Wiederbelebung der TWE-Bahnstrecke Harsewinkel-Verl und die Weiterführung als »Future Rail« bis Hövelhof. »Autöpia«, ein Projekt der Uni Bielefeld, will im Dreieck Löhne-Vlotho-Bad Oeynhausen automatisierten und individualisierten Nahverkehr testen. Um Tourismus geht es auch im Erlebnisraum Weserlandschaft, um Wohnungsbauprojekte beim »Dorf im Dorf« im Lübbecker Stadtteil Nettelstedt und im Paderborner Areal Barker; dort werden in wenigen Wochen die letzten Bewohner aus der britischen Kaserne ausziehen.

Insgesamt wurden nach Angaben von Herbert Weber, Geschäftsführer der OWL GmbH, bisher gut 90 Projekte zur »Regionale 2022« eingereicht. Neben den zwei mit A-Status besitzen sieben weitere den B-Status. Den C-Status, der eine grundsätzliche Eignung bescheinigt, haben 43. Weitere Projekte können noch eingereicht werden, wie Weber betonte.

Dabei bedeutet auch ein A-Status nicht automatisch Zugang zu staatlichen Fördermitteln. Wohl aber werden Regionale -Projekte nach Angaben von Heinisch in NRW bevorzugt behandelt. Antragsteller können nach Angaben der Vize-Regierungspräsidentin Anke Recklies auf Unterstützung der Behörde in Detmold bauen.