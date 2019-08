Von Bernhard Hertlein

Produziert wird das Lidl-Hemd ausgerechnet von der Bielefelder Rawe Moden GmbH, die zur Seidensticker-Gruppe gehört. Das parallel getestete Seidensticker-Hemd »Chambray« erhielt wegen geringer Haltbarkeit dagegen nur ein »Befriedigend« (3,3).

Dass die Kernmarke – obschon besser als bei dem letzten Test – trotz des etwa fünffach höheren Preises schlechter abschneidet als die Handelsmarke, begründeten die Bielefelder am Freitag mit anderen Verarbeitungsstandards: »Die Stoffe sind feiner.« Das liege an den Kundenwünschen. »So ist beispielsweise der festere Kragen in diesem Segment ein eindeutiger Kundenwunsch. Im Test bildete sich nach 21 Waschgängen dort ein erstes kleines Loch.

Auch Herstellungsbedingungen untersucht

Waschen, Schleudern, Bügeln: Diese Strapazen überstand neben dem Lidl-Hemd auch das 30 Euro teure »Jakes« von P & C mit 2,0. Allerdings ist die Bewertung der sozialen und ökologischen Bedingungen, unter denen die Handelsmarken produziert werden, deutlich schlechter als bei Lidl/Seidensticker. Die Note 2,3 erhielten die Shirts von Hugo Boss (100 Euro) und Walbusch (60), die Note 2,4 Brainshirt (80) und Van Laack (140). Platz 7 belegt Esprit (40 Euro, Note 2,5), Platz 9 Eterna (60, 3,1), Platz 10 Canda von C&A (3,2, 19,90). Hinter Seidensticker belegt Zara (3,5, 40 Euro) den 14. Rang.

Unabhängig vom Qualitätstest wurden auch die Bedingungen untersucht, unter denen die Hemden hergestellt werden. Nur drei Hemden erhielten dabei die Note »Gut«, darunter zwei von Seidensticker: neben der Kernmarke auch das Lidl-Hemd, also der Gesamttestsieger. Das dritte »Gut« geht an das Produkt von C & A. Dagegen erhielten drei Hemden im Hinsicht auf Corporate Responsibility ein »Mangelhaft«: neben WE Fashion und Tommy Hilfiger ausgerechnet Hugo Boss.

Kritik am »Grünen Knopf«

Indessen kommt von Seidensticker Kritik an dem geplanten »Grünen Knopf«. Das von dem Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Gerd Müller (CSU) initiierte Textilbündnis, bei dem die Bielefelder aktiv mitarbeiten, verdiene zwar volle Unterstützung. Der »grüne Knopf« biete aber keinen echten Mehrwert. Zum Beispiel werde der Rohstoffanbau nicht berücksichtigt, obwohl dort Pestizide eingesetzt würden und der Wasserverbrauch enorm sei. Auch sei die Zahlung von existenzsichernden Löhnen kein Kriterium. »Da wir der Auffassung sind, dass ein stattliches Siegel maximalen sozialen und ökologischen Kriterien entsprechen muss, sind wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht dabei«, heißt es in der Erklärung von Seidensticker.