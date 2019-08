Bielefeld (WB/MiS). Das Auto der Bielefelder Bürgermeisterin Karin Schrader (SPD) ist in der Nacht zu Donnerstag von Unbekannten demoliert worden. Nach Angaben der 67 Jahre alten Politikerin geht die Polizei davon aus, dass das Fahrzeug gezielt ausgesucht worden war.

Gegen 21 Uhr am Mittwoch hatte Schrader ihren blauen Dacia San­dero im Carport ihres Zuhauses im Stadtteil Windflöte abgestellt. Als sie am nächsten Morgen wieder losfahren wollte, stellte sie fest, dass die gesamte rechte Seite zerkratzt worden war. Die Reifen rechts am Fahrzeug waren zerstochen. Der Mercedes ihres Mannes, der neben dem Dacia gestanden hatte, war unversehrt.

»In unserer Nachbarschaft ist mein Auto eigentlich das Unauffälligste«, sagte Schrader am Freitag. Auch dies werte die Polizei eher als Indiz dafür, dass es sich nicht um eine Zufallstat handele. »Man bleibt mit einem mulmigen Gefühl zurück«, so die Politikerin.

»Ich stehe zu meinen politischen Auffassungen«

Eine aktuellen Anlass für eine solche Attacke kann sich die Bürgermeisterin eigentlich nicht vorstellen. »Ich stehe zu meinen politischen Auffassungen«, erklärte sie. Doch die seien hinlänglich bekannt, hätten zuletzt nicht zu besonderen Anfeindungen geführt. Sie habe in ihrer langen politischen Laufbahn bisher sechs anonyme Schreiben erhalten. »Das nimmt man noch so hin.«

In diesem Fall empfinde sie die Tat aber auch als gezielten Angriff auf ihre Privatsphäre. Einschüchtern lassen will sie sich nicht: »Ich mache meine Arbeit weiter wie bisher.« Karin Schrader ist die ehrenamtliche Erste Bürgermeisterin und vertritt OB Pit Clausen vor allem bei repräsentativen Termin. Zweiter Bürgermeister ist Andreas Rüther (CDU).

Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni war eine öffentliche Debatte über die zunehmende Bedrohung auch von Kommunalpolitikern entbrannt. Dabei berichten Mandatsträger, dass die von Hassmails, anonymen Anrufen und Attacken auf persönliches Eigentum immer mehr zugenommen hätten.