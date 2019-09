Bielefeld (WB/sb). Die Klimabewegung »Fridays for Future Bielefeld« hat aufgrund der Waldbrände im Amazonas-Gebiet eine zweite Demonstration angekündigt. Diese soll an diesem Donnerstag um 18 Uhr am Bielefelder Hauptbahnhof beginnen.

Die Teilnehmer sollen erneut mit Trommeln auf sich – und auf die Probleme in den Waldbrandgebieten aufmerksam machen. Auch in anderen deutschen Städten sind am Donnerstag Kundgebungen geplant. Mehr als 120 Menschen nahmen am 25. August an der ersten »Fridays for Future«-Krachdemo zu den Waldbränden teil.