Bleibt vorerst geschlossen: die Sparkassenfiliale an der Buschkampstraße 150. Die Filiale Sennecenter übernimmt den Service.

Bielefeld (WB). In der Sparkassenfiliale an der Buschkampstraße 150 ist bei Renovierungsarbeiten der Verdacht auf Schadstoffe in den Wänden aufgekommen. Wie das Geldinstitut jetzt mitteilt, wurde die Niederlassung deshalb bis auf Weiteres geschlossen.