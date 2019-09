Inzwischen ist von drei Angriffen die Rede, bei denen eine Jagdmeute ahnungslose Hundehalter und ihre Vierbeiner plötzlich umringt und angegriffen haben soll. Die einhellige Forderung der Tierbesitzer: Schleppjagden müssen besser gesichert werden.

So gab es am vergangenen Sonntag bei der Schleppjagd in Sennestadt zwei Beißattacken. Es wurden nicht nur Simone Fürst (41) und ihr Labrador Joe (4) attackiert und der Hund lebensgefährlich verletzt. Offenbar bei der selben Jagd griff die Hundemeute auch ein 25-jähriges Paar aus Oerlinghausen und ihren zweijährigen Schäferhundmix Siro an. Siro wurde im Markengrund zwischen Senner Hellweg und Oerlinghauser Straße zweimal gebissen. Einen dritten Vorfall gab es bereits am 19. August vergangenen Jahres. Da wurden drei Frauen mit acht Hunden von einer Jagdmeute umringt und angegriffen.