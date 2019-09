Labrador Joe hat in den letzten Tag um sein Überleben gekämpft.

Von Kerstin Sewöster

Bielefeld (WB). Hinter Simone und Lars Fürst liegen schlaflose Nächte. »Mein Mann und ich teilen uns die Nächte, wir lassen Joe keine Sekunde alleine und wachen über ihn auch, wenn er schläft«, erzählt die 41-Jährige. Joe ist ihr vierjähriger Labradorrüde, der in den vergangenen Tagen um sein Leben gekämpft hat, nachdem er am Sonntag am Rande einer Schleppjagd von einer Meute English Foxhounds angegriffen wurde (wir berichteten).