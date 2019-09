Bielefeld (WB). Auch der 4. WESTFALEN-BLATT-Waldspaziergang war ein Erfolg. Die Veranstaltung ist bereits seit längerem ausgebucht . 120 Leser nahmen an dem dreistündigen Rundgang am Samstag teil.

4. WESTFALEN-BLATT-Waldspaziergang Fotostrecke

Foto: Hans-Heinrich Sellmann

Los ging es am Haus Neuland in Bielefeld-Sennestadt. Die Teilnehmer wurden in fünf Gruppen aufgeteilt. Zu den Experten gehörten Revierförster Erhard Oehle und Aaron Gellern, Ranger des Regionalforstamts.

Es ging um Themen wie Klimawandel und das Borkenkäfer-Problem.