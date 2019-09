Bielefeld (WB/kw). Unbekannte haben eine tote Katze illegal in den Heeper Fichten entsorgt. Fast direkt neben einem Fußweg wurde Christina Schmidt auf den in eine Decke gehüllten Kadaver aufmerksam. »Der Anblick der Katze in der Decke war weniger schön«, meinte die Betreiberin eines Tiertaxis. Der Körper war bereits aufgebrochen und von Parasiten befallen.