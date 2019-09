Bielefeld (WB/MiS). Die Paprika ist tot, es lebe – eine ander Form der Zusammenarbeit. Nachdem Ex-Pirat Michael Gugat am Freitag die neue Wählergemeinschaft »Lokaldemokraten in Bielefeld« mit gegründet hat, hat Christian Heißenberg (Bürgernähe) am Montag wie angekündigt im Rathaus angezeigt, dass die Ratsgruppe, die er bisher gemeinsam mit Gugat gebildet hat, aufgelöst ist.

Bisher war die Ratsgruppe Bürgernähe/Piraten auch Partner von SPD und Grünen im so genannten Paprika-Bündnis. Auch am Montag fand turnusgemäß wieder eine gemeinsame Koalitionsrunde statt. Dabei signalisierten alle Partner, dass sie auch nach dem Auseinanderbrechen der Ratsgruppe zu einer weiteren Zusammenarbeit bereit seien. Wie genau die aussehen wird, wurde am Montagabend auch in den Fraktionssitzungen von SPD und Grünen besprochen. Details sollen an diesem Dienstag bekannt gegeben werden.

Möglichst schnell über gemeinsamen Vorschlag abstimmen

Sicher scheint, dass möglichst schnell im Rat über einen gemeinsamen Wahlvorschlag aller Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter abgestimmt werden soll, wie die Fachausschüsse des Rates künftig besetzt sein werden. Denn mit Auflösung der Ratsgruppe hat diese auch keinen Anspruch mehr, stimmberechtigte Mitglieder zu stellen.

Gugat auch nicht mehr Geschäftsführer

Mit der Auflösung der Ratsgruppe büßt Michael Gugat auch seine Position als Geschäftsführer ein. Christian Heißenberg betonte unterdessen, dass Bürgernähe/Piraten und Gugat nicht im Streit auseinander gegangen seien. »Wir haben uns einfach getrennt, verfolgen aber zusammen mit SPD und Grünen gemeinsame Ziele.«