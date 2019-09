Bielefeld (WB/bp). Die umfangreichen und langwierigen Arbeiten an der Calisthenics-Anlage auf dem Kesselbrink sind abgeschlossen. Nach der erneuten Abnahme durch den TÜV am vergangenen Freitag haben »Loop« und Freiluft-Muckibude, beide in leuchtendem Gelb, ihre Freigabe erhalten.