Der Bielefelder Lebensmittelkonzern Dr. Oetker ruft einen Teil seiner Thunfisch- Pizzen von »Die Ofenfrische« zurück. Das betrifft Produkte, die am 28. Juni 2019 in der Zeit zwischen 6:13 und 9.01 Uhr entstanden sind.

Hintergrund: Es kann laut Dr. Oetker nicht ausgeschlossen werden, dass sich in Einzelfällen weiße Plastikteilchen im Belag der Pizza befinden. Verantwortlich hierfür könne ein Fehler in der Rohstofflieferung sein. Die betroffene Ware wurde ausschließlich im deutschen Handel ab Juli 2019 in Verkehr gebracht.

Produkte vom 28. Juni betroffen

Betroffen ist das Produkt Tiefkühlpizza »Die Ofenfrische Thunfisch« mit der GTIN 4001724011149 und der Chargen Nummer 28061911, teilt Dr. Oetker mit. Als Produktionsdatum ist der 28. Juni 2019 vermerkt. Der Rückruf gilt für Produkte, die an diesem Tag im Zeitraum zwischen 6:13 Uhr und 9:01 Uhr enstanden sind und als Verfallsdatum (MHD) den März 2020 auf dem Karton vermerkt haben.

Verbraucher sollen Pizza zurückgeben, Preis wird erstattet

Zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken werden die Verbraucher gebeten, die zurückgerufene Ware in der Einkaufsstätte, in der das Produkt erworben wurde, abzugeben. »Der Kaufpreis wird erstattet. Dr. Oetker entschuldigt sich bei seinen Kunden für etwaige entstehende Unannehmlichkeiten«, heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns.