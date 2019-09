Von Hendrik Uffmann

Wie zum Beispiel das Murmeltier. »Im Winterschlaf schlägt das Herz nur alle 30 Sekunden«, erklärt Biologin Dr. Antje Fischer. Was zur Folge hat, dass durch die daraus resultierende Unterversorgung Nervenzellen im Gehirn absterben. Doch durch eine besondere Fähigkeit können Murmeltiere dies kompensieren: Nach dem Ende des Winterschlafs bilden sich die Zellen wieder neu.

Das ist nur ein Beispiel dafür, dass es längst nicht immer nur die exotischen Tiere in fernen Ländern sind, deren Leistungen uns zum Staunen bringen. Und oftmals sind es ganz spezielle Fähigkeiten, die die heimischen Arten auszeichnen, die aber den meisten Menschen unbekannt sind.

Das WESTFALEN-BLATT stellt einige der Tiere vor, die Verblüffendes leisten und die die Gäste des Heimattierparks Olderdissen bei ihrem nächsten Besuch vielleicht mit anderen Augen sehen.

Pelzige Spürnasen

Wenn es um Spürnasen geht, denken die meisten Menschen wohl an Hunde – vielleicht auch an Schweine, die mit ihren Riechorganen im Boden wühlen und dabei Trüffel aufspüren. Einen noch wesentlich erstaunlicheren Geruchssinn haben jedoch Bären. »Sie können ein Stück Aas sogar noch aus einer Entfernung von 20 Kilometern riechen«, sagt Antje Fischer. Das liegt daran, dass die Riechschleimhaut in Bärennasen viel gefalteter ist als zum Beispiel beim Menschen. Dadurch wird die Oberfläche wesentlich größer, so dass wesentlich mehr Sinneszellen Platz haben.

Das Ergebnis ist, dass Bären 100.000 Mal besser riechen können als Menschen. Mit diesem Wissen lässt sich manches Verhalten von Max und Jule im Olderdisser Bärengehege besser verstehen, meint Antje Fischer. »Vielleicht riechen sie das Butterbrot im Rucksack eines Besuchers, der auf dem Parkplatz gerade aus dem Auto steigt.«

Perfekte Peilung

Die großen Augen, die so durchdringend schauen, sind es, was Menschen bei Eulen als erstes auffällt. Und tatsächlich können die Greifvögel besser sehen als Menschen. Doch ihre wirklich außergewöhnliche Fähigkeit ist den Eulen nicht anzusehen. »Noch besser als ihre Sehfähigkeiten ist ihr Gehör«, so Antje Fischer. So stellen Eulen wie etwa die Schnee-Eule den Rekord im Richtungshören auf. Während wir Menschen zwar auch grob bestimmen können, woher ein Geräusch kommt, haben Eulen diese Fähigkeit perfektioniert.

So können sie zum Beispiel ein Beutetier bis auf einen Quadratzentimeter genau orten. Möglich ist dies durch die Lage der Ohren am Kopf der Eulen. Diese liegen so weit wie möglich versetzt. So ist die Laufzeitdifferenz des Schalls, bevor er auf die Eulenohren trifft, so groß wie möglich – und um so exakter ist die Peilung, wenn irgendwo eine Maus durchs Laub raschelt.

Der Alleskönner

Die meisten Tiere haben verblüffende Fähigkeiten. Durch ihren Lebensraum, ihre Nahrung oder die Fressfeinde, vor denen sie sich verstecken müssen, haben sie sich spezialisiert. Ein Tier, das in vielen »Disziplinen« leistungsfähig ist, ist der Wolf. Antje Fischer: »Er ist so etwas wie der Alleskönner im Tierreich«, sagt die Biologin. Wölfe sehen exzellent – sie haben einen Blickwinkel von 250 Grad und können auch in der Dunkelheit viel erkennen – und riechen Artgenossen aus zwei Kilometern Entfernung.

Sie hören gut und nehmen Töne bis zu 40 Kilohertz wahr – Menschen nur bis 20 Kilohertz. Außerdem sind sie ausgezeichnete Läufer und können in einer Nacht mehr als 40 Kilometer zurücklegen. Und auch in der Tarnung ist der Wolf mit seinem grau-braunen Fell ein Meister. Wer je versucht hat, die Tiere in ihrem Olderdisser Gehege zu beobachten, kann das bestätigen.

Aus dem Stand

Höher, weiter – das sind die Disziplinen, in denen der Luchs ganz vorne liegt. Zwar ist sein Sehvermögen ebenfalls beachtlich und mit dem Ausspruch »Augen wie ein Luchs« geradezu sprichwörtlich, jedoch verfügt die größte europäische Katzenenart darüber hinaus über eine beachtliche Schnellkraft. »Luchse können bis zu sieben Meter weit und ebenso hoch springen – und das aus dem Stand«, nennt Antje Fischer dazu Zahlen. Möglich ist dies, da die Hinterläufe des Luchses länger und kräftiger ausgebildet sind als die Vorderbeine. Das kommt der Jagdstrategie der Raubkatze zugute.

Denn Luchse sind zwar kurzfristig schnelle Läufer, auf langen Distanzen können sie ihren Beutetieren jedoch nicht folgen. So verlassen sie sich auf ihre Tarnung und schleichen sich fast geräuschlos an, um dann die letzten Meter zu sprinten – oder eben im Sprung zurückzulegen.

Kühe sind echte Feinschmecker

Auf der Wiese stehen oder liegen, Gras fressen und Wiederkäuen oder hin und wieder einen Kuhfladen fallen lassen – mehr können Rinder nicht. So zumindest mag der ein oder andere denken. Doch weit gefehlt. Wenn es zum Beispiel ums Schmecken geht, dann sind die Hochlandrinder im Olderdisser Tierpark uns Menschen haushoch überlegen. »Menschen haben durchschnittlich 2000 bis 4000 Geschmacksknospen im Mund. Bei Rindern sind es 35.000«, erklärt Antje Fischer.

Wichtig ist das für die Tiere, damit sie immer das optimale Futter zu sich nehmen. Denn Gras ist nicht gleich Gras. Je nachdem haben Kräuter und Gräser ganz unterschiedliche Nährstoffgehalte. Mit ihrem feinen Geschmackssinn können Kühe deshalb 100 verschiedene Grassorten auseinander halten und sich so immer mit dem sattfressen, was sie gerade benötigen.

Protzen durch schnelle Zellbildung

Im Herbst stolzieren die Hirsche wieder laut röhrend durch den Wald, um in der Brunftzeit Nebenbuhler abzuschrecken und die Hirschkühe zu beeindrucken. Neben den gerade sprichwörtlichen Lauten protzen sie dann vor allem auch mit ihrem Geweih, das, je nach Alter und Gesundheit, imposante Ausmaße annehmen kann. Das erstaunliche ist jedoch das Tempo, in dem dieses heranwächst. Denn das Hirschgeweih ist das am schnellsten wachsende Organ im Tierreich, so Antje Fischer. »Es wächst zwei Zentimeter pro Tag.«

Mit Blut und damit mit Nährstoffen versorgt wird das aus Knochen bestehende Geweih dabei durch die Basthaut, die es umhüllt. Warum sich die Zellen in diesem immensen Tempo bilden, ist noch nicht endgültig entschlüsselt. Wissenschaftler arbeiten aber daran, da diese Frage auch für die Medizin interessant ist.

Durchblick in zwei Elementen

Entweder sehen Tiere an der Luft gut oder unter Wasser. Der Grund dafür ist, dass sich Licht in beiden Elementen unterschiedlich bricht und das Auge jeweils auf eine Situation eingestellt ist. So sehen wir Menschen unter Wasser unscharf – es sei denn, wir tragen eine Taucherbrille, die mit Luft gefüllt ist. Allerdings gilt diese Regel nicht für Kormorane. Denn die Vögel, die ihre Beute unter Wasser jagen, haben einen Ringmuskel um die Augen, durch den sie die Form der Linse blitzschnell verändern können – von konkav zum Sehen in der Luft zu konvex, um unter Wasser den Durchblick zu haben.

Und noch einen Trick haben Kormorane auf Lager, um erfolgreich Beute zu machen. Denn sie berechnen automatisch den Brechungsindex, durch den Objekte beim Blick ins Wasser größer und versetzt erscheinen. So tauchen sie genau dort in das Gewässer ein, wo der Fisch tatsächlich gerade schwimmt.

Haarige Jagdsensoren

Schnurrhaare helfen auch Katzen, sich zu orientieren und Zusammenstöße zu vermeiden. Mit seinen Barthaaren kann der Fischotter jedoch noch viel mehr. Für den geschickten Jäger sind die Vibrissen genannten Haare ein entscheidendes Organ, um Beute machen zu können. Denn da seine Augen nur über Wasser scharf sehen können, schließt er sie bei seinen Tauchgängen. Und auch mit dem Geruchssinn ist es dann nicht weit her. Doch mit seinen Vibrissen spürt er auch feinste Bewegungen im Wasser, die von Fischen verursacht werden. Und zwar nicht nur dann, wenn diese unmittelbar vorbei schwimmen, sondern auch noch Minuten später.

Wenn also Otter am Ufer eines Gewässers »Männchen machen«, halten sie Ausschau nach verräterischen Wellen. »Und mit Hilfe seiner Vibrissen folgt er dann sozusagen der Spur, die Fische auf diese Weise hinterlassen«, erklärt Antje Fischer.