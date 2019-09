Bielefeld (WB/hah). Egal ob Sommer, Herbst, Weihnachten oder Ostern: Im Dorf Sentana in Bielefeld-Gadderbaum ist in den Ferien immer viel los. Denn dann sind hier für jeweils eine Woche Grundschulkinder zu Besuch, die an der Ferienschule des Begegnungs- und Gnadenhofes teilnehmen. Organisiert wird das Projekt durch die Sentana-Stiftung in Kooperation mit dem Verein Tabula.