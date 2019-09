Die moderne Ladenausstattung lädt dazu ein, vor Ort zu essen – auch zum Mitnehmen kann bestellt werden. Ladeninhaber Duc Huu Luong ist optimistisch, dass seine Küche viele Leute anziehen wird: »Das sind immerhin unsere besten Familienrezepte.«

Eröffnen wollte Duc Huu Luong sein Restaurant ursprünglich schon früher. Dass es doch später wurde, habe teilweise an Handwerkern, teilweise aber auch am Inhaber selbst gelegen. So hätten beispielsweise die Köche probekochen müssen, damit im Tagesgeschäft alles klappt.