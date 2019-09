Von Michael Schläger

Sie wollen sicherstellen, dass der Doppelhaushalt 20/21, Beschlüsse zur Mobilitätswende und zum Klimaschutz sowie zur neuen Baulandstrategie im Rat eine Mehrheit bekommen.

Das alte Paprika-Bündnis gibt es nicht mehr, nachdem Michael Gugat mit den »Lokaldemokraten« eine eigene Wählergemeinschaft ins Leben gerufen hat. Christian Heißenberg kündigte daraufhin die gemeinsame Ratsgruppe Bürgernähe/Piraten auf.

Eine handfeste Krise für das 2015 geschlossene Bündnis, auch wenn das die Partner ganz anders sehen: »Wir haben immer vertrauensvoll zusammengearbeitet«, betonte Julkowski-Keppler vor der Unterzeichnung des neuen Kooperationspapiers. »Und wir werden das auch weiterhin tun«, ergänzte SPD-Fraktionschef Georg Fortmeier.

Mehrheit in den Ausschüssen ist dahin

Die Mehrheit in den Fachausschüssen des Rates ist in jedem Fall dahin. Denn mit der Auflösung der Ratsgruppe hat diese auch keinen Anspruch mehr auf ein Stimmrecht, das sie sich bisher mit der oppositionellen FDP geteilt hatte. Jetzt ist die FDP in allen Ausschüssen allein am Zug.

Bei der Verteilung dieses Stimmrechts geht es jetzt um Schadensbegrenzung. Am Freitag wollen die Vertreter aller Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter einen gemeinsamen Wahlvorschlag zur künftigen Ausschuss-Besetzung erarbeiten. Kein leichtes Unterfangen. Denn damit kommt auch auf die Tagesordnung, dass die Bürgergemeinschaft und Alexander von Spiegel als Einzelvertreter des Unabhängigen Bürgerforums (UBF) eigentlich nicht mehr abstimmungsberechtigt sein dürften, dafür aber die »Bielefelder Mitte«, die aus der BfB-Fraktion hervorgegangen war.

Einigung bis zum 26. September

Bis zum 26. September soll die Einigung stehen. Dann ist Ratssitzung, und gäbe es bis dahin keinen gemeinsamen Vorschlag, müsste über jedes Ausschussmitglied einzeln abgestimmt werden, was wohl eine Nachtsitzung zur Folge hätte.

Auch in der Übergangszeit ist die Sache nicht einfach. So kündigte Michael Gugat für sich und seine Mitstreiter aus der bisherigen Ratsgruppe Bürgernähe/Piraten an, dass sie bis zum 25. September ihre Mandate in den Fachausschüssen niederlegen würden.

In der Sozialausschuss-Sitzung am Dienstag aber stimmte Gugat noch mit. Durfte er das? Vincenzo Copertino (CDU) hatte daran Zweifel, appellieret an Gugat, als »anständiger Demokrat« nicht an Abstimmungen teilzunehmen. Copertino gab zu Protokoll, dass er die Voten im Sozialausschuss rechtlich prüfen lassen werde.