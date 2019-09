Die Projektartgalerie gibt es seit zehn Jahren, vor 30 Jahren war Galeristin Maria Bernard maßgeblich verantwortlich für eine Ausstellungsrealisierung im Kunstverein Aachen eben mit Werken des Künstlers Winfried Wolk.

Nicht nur, dass es für den zwar durchaus auslandserfahrenen Künstler aus der damaligen DDR eine Premiere in Westdeutschland war. Auch die politischen Entwicklungen in seiner Heimat nahmen immer mehr Fahrt auf.

Sein mehrwöchiger West-Aufenthalt anlässlich seiner Ausstellung im Aachener Kunstverein gipfelte in Einladungen des ZDF. Als Künstler und »Politik-Rebell« in der damaligen DDR war er in dieser hochbrisanten Zeit ein viel gefragter Interviewpartner in den TV-Nachrichtensendungen.

Winfried Wolk gehört zur ersten Schülergeneration der »Leipziger Schule«. Seine Lehrer waren die Professoren Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer und Werner Tübke, bei denen er freie Grafik und Malerei an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig studierte. Wolks künstlerisches Werk ist durch Ausstellungen im In- und Ausland bekannt und wurde mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet.

Technischen Experimenten zugetan, ist Wolk nicht nur ein brillanter Zeichner und Maler. Er beherrscht meisterlich unterschiedliche grafische Techniken wie Radierung, Lithografie und Siebdruck. Er illustrierte und gestaltete Bücher, schuf darüber hinaus großformatige Farbglasgestaltungen und mehrere Keramikreliefs für öffentliche Räume.

Seit 1992 beschäftigt sich Winfried Wolk kreativ mit den digitalen Medien. Mit den Display-Paintings gelang ihm die Verbindung des in der traditionellen Malerei üblichen flächigen Nebeneinander der Bildelemente mit der Möglichkeit eines zeitlichen Nacheinanders der heutigen Medienkunst.

Im Bielefelder Kerber-Verlag erschienen mehrere Bücher, die Wolks Werk gewidmet sind, etwa »zwischen Karneval und Aschermittwoch«, »Zwischen Narragonien und dem Niemandsland« oder »Vom Verhalten in Grenzgebieten – zwischen Erfolgen und Niederlagen«

Allein in diesem Jahr stellte Winfried Wolk im Berliner Schloss Biesdorf, im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst und in Güstrow aus.

Die Ausstellung »Gaukler + Narren« ist geöffnet mittwochs und freitags jeweils von 16 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung.