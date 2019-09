Bielefeld (WB/hz). Fünf Wochen nach den Schüssen eines falschen Paketboten auf einen Verfolger (49) nach einem missglückten Überfall in einem Haus an der Heckstraße haben die Ermittler einer Mordkommission offenbar weiter keine heiße Spur vom Täter. Einem Verdächtigen war nichts nachzuweisen.

Ein SEK-Zugriff nach dem versuchten Tötungsdelikt im Osten der Innenstadt erbrachte nicht den erhofften Durchbruch in den Ermittlungen. An der Altenhagener Straße hatten Spezialeinsatzkräfte der Polizei am Morgen des 28. August einen Mann überwältigt und vorübergehend festgenommen. Der Verdächtige sei wieder auf freiem Fuß, »weil kein dringender Tatverdacht besteht«, sagte Staatsanwalt Veit Walter.

Wie berichtet, versuchte am 5. August gegen 10.50 Uhr ein falscher Paketbote mit seinem Komplizen einen Anwohner der Heckstraße zu überfallen. Das Opfer wehrte sich, die Täter flüchteten.