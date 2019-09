Bielefeld (WB/hz). Diese Zeitung hatte es zuerst gemeldet, jetzt haben es Staatsanwaltschaft und Polizei bestätigt: Bei der seit Monaten währenden Brandserie in der Innenstadt und im angrenzenden Schildesche sind offenbar verschiedene Tätergruppe am zündeln.

»Es scheinen mehrere Täter zu sein«, sagte Polizeisprecherin Hella Christoph. Die Kripoermittler der Sonderkommission »Flamme« würden aktuell Dutzende, zum Teil mehr als ein dreiviertel Jahr zurück liegenden Brandstiftungen überprüfen.

Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen rechnen die Ermittler brennende mobile Toiletten, Mülltonnen und Gartenhäuser, die zuletzt vor allem in Schildesche in Flammen aufgingen, der einen Tätergruppe zu. Als viel schwerwiegender werden von der Kripo die Brandstiftungen an Firmen und Autos eingestuft, die offenbar andere Täter begehen.