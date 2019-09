Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Ein 34-Jähriger soll am 21. Juni von einer Terrasse am Bielefelder Hauptbahnhof aus Steine auf einen ICE und eine Eurobahn geworfen haben. Man habe den Bielefelder als Tatverdächtigen ermittelt, berichtet Bundespolizeisprecher Carsten Bente am Mittwoch auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage.