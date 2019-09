Bielefeld (WB/hz). Ein besonders brutaler Raubüberfall wird vor der 21. Großen Strafkammer des Landgerichtes Bielefeld verhandelt. Ein Deutsch-Marokkaner (23) aus Bielefeld soll am 9. März gegen 0.45 Uhr an einem Spielplatz am Wacholderweg im Stadtteil Baumheide zwei 19-Jährige ausgeraubt und 25 Euro erbeutet haben.